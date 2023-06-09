Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjalanan Karier Vika Chu, Sempat Digaji Rp20 Ribu Sebelum Akhirnya Jadi Bintang FTV

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |22:41 WIB
Perjalanan Karier Vika Chu, Sempat Digaji Rp20 Ribu Sebelum Akhirnya Jadi Bintang FTV
Vika Chu (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA -  Vika Chu merupakan seorang model yang memulai kariernya dari bawah. Ia bahkan diketahui pernah menjadi penjaga toko grosir pakaian milik keluarganya.

Kariernya di dunia model dimulai ketika ia dipilih oleh Nia Ramadhani untuk menjadi gadis ring dalam acara beladiri yang tayang di televisi swasta. Bahkan lantaran istri Ardi Bakrie tersebut, Vika Chu sampai mengatakan jika bayarannya mendadak naik berkali lipat, setelah biasanya hanya menerima upah Rp20 ribu sehari.

Berhasil memiliki karier cukup cemerlang di dunia model, Vika Chu jelas merasa bahagia. Ia pun mengaku sempat menjalani karier sebagai pramugari, sebelum akhirnya resign lantaran pandemi.

"Aku dari habis SMA jaga toko saudara di toko grosiran, itu aku jaga mulai dari gaji Rp 20 ribu per hari. Sampai aku cari kerjaan lagi jadi SPG, usher, akhirnya masuk ke model di Martha Tilaar tahun 2016," ujar Vika.

Vika Chu

"Terus berjalan permodelan sampai masuk pramugari tuh. Cuma karena pandemi, aku resign, dan terjunlah jadi model di Popular ini," sambungnya.

Sementara itu, pemilik nama asli Suci Wulandari ini membeberkan alasan mengapa ia akhirnya memilih untuk berkarier di dunia hiburan dengan menjadi model majalah dewasa. Meski awalnya ia sempat ditentang oleh keluarga.

"Respons orang tua sendiri nggak setuju awalnya (jadi model seksi), cuma aku sudah jelasin-jelasin akhirnya oke," tuturnya.

Berkat tekadnya yang kuat, Vika Chu pun mulai dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan, perempuan 28 tahun ini juga sempat tampil di beberapa judul FTV.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/598/2914466/vika-chu-cosplay-jadi-sailormoon-di-indonesia-comic-con-2023-sambil-promosi-series-second-account-e4nYCQRZQJ.jpg
Vika Chu Cosplay Jadi Sailormoon di Indonesia Comic Con 2023 Sambil Promosi Series Second Account
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/01/205/1403043/cinta-olahraga-vika-chu-siapkan-lagu-bertema-muay-thai-WY0zWJ3H7e.jpg
Cinta Olahraga, Vika Chu Siapkan Lagu Bertema Muay Thai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/16/33/1389162/marak-kasus-pemerkosaan-penyanyi-ini-pelajari-thai-boxing-ercBWatQrH.jpg
Marak Kasus Pemerkosaan, Penyanyi Ini Pelajari Thai Boxing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/194/3189521//bhavitha_mandava-tOUS_large.jpg
Bhavitha Mandava, Model Muda yang Cetak Sejarah Chanel Metiers d’Art 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/624/3177009//sienna_valencia-Ogz5_large.JPG
Raih Segudang Prestasi di Usia Dini, Sienna Valencia Bagikan Tips Bagi Jadwal Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167//nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement