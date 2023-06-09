Perjalanan Karier Vika Chu, Sempat Digaji Rp20 Ribu Sebelum Akhirnya Jadi Bintang FTV

JAKARTA - Vika Chu merupakan seorang model yang memulai kariernya dari bawah. Ia bahkan diketahui pernah menjadi penjaga toko grosir pakaian milik keluarganya.

Kariernya di dunia model dimulai ketika ia dipilih oleh Nia Ramadhani untuk menjadi gadis ring dalam acara beladiri yang tayang di televisi swasta. Bahkan lantaran istri Ardi Bakrie tersebut, Vika Chu sampai mengatakan jika bayarannya mendadak naik berkali lipat, setelah biasanya hanya menerima upah Rp20 ribu sehari.

Berhasil memiliki karier cukup cemerlang di dunia model, Vika Chu jelas merasa bahagia. Ia pun mengaku sempat menjalani karier sebagai pramugari, sebelum akhirnya resign lantaran pandemi.

"Aku dari habis SMA jaga toko saudara di toko grosiran, itu aku jaga mulai dari gaji Rp 20 ribu per hari. Sampai aku cari kerjaan lagi jadi SPG, usher, akhirnya masuk ke model di Martha Tilaar tahun 2016," ujar Vika.

"Terus berjalan permodelan sampai masuk pramugari tuh. Cuma karena pandemi, aku resign, dan terjunlah jadi model di Popular ini," sambungnya.

Sementara itu, pemilik nama asli Suci Wulandari ini membeberkan alasan mengapa ia akhirnya memilih untuk berkarier di dunia hiburan dengan menjadi model majalah dewasa. Meski awalnya ia sempat ditentang oleh keluarga.

"Respons orang tua sendiri nggak setuju awalnya (jadi model seksi), cuma aku sudah jelasin-jelasin akhirnya oke," tuturnya.

Berkat tekadnya yang kuat, Vika Chu pun mulai dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan, perempuan 28 tahun ini juga sempat tampil di beberapa judul FTV.