Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sosok Wanita Cantik yang Diberi Rekaman Lagu Kangen oleh Ahmad Dhani

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |09:31 WIB
Sosok Wanita Cantik yang Diberi Rekaman Lagu Kangen oleh Ahmad Dhani
Ahmad Dhani (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani memang memiliki sosok wanita yang menginspirasinya dalam membuat lagu. Bahkan, wanita tersebut yang diberikannya pertama kali rekaman lagu 'Kangen' milik Dewa 19.

Diketahui, sosok wanita tersebut adalah Pungky Sukmawati yang merupakan pacar Ahmad Dhani saat masih duduk di bangku SMP.

Dalam channel YouTube Wawan Juniarso, Pungky Sukmawati sendiri yang mengungkapkan bahwa Ahmad Dhani sempat menunjukkan master lagu 'Kangen' yang baru akan dirilis.

"Dhani waktu itu telepon aku. Waktu itu mau nunjukin master lagu pertamanya dia, belum rilis, pokoknya dia bilang masternya dia gitu loh, udah siap untuk dirilis," ungkap Pungky pada Juni 2021 lalu.

Pungky Sukmawati (Instagram)

Bahkan, Ahmad Dhani hingga datang ke rumahnya demi menunjukkan karyanya tersebut. Sayangnya, saat itu Pungky sedang tidak ada di rumah hingga tak bertemu secara langsung.

"Terus dia dateng ke rumah. Akhirnya Dhani ditemenin sama kakakku, Doni, kan temennya dia juga, (nungguin) di kamarnya gitu lah sampe malem tuh. Mungkin dari siang nungguin, sorry ya Dhan," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184202/ahmad_dhani-K4BA_large.jpg
Ahmad Dhani Ngamuk Diisukan Cerai, Mulan Jameela Singgung soal Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176883/ahmad_dhani-h29f_large.jpg
Rayen Pono Geram, Ahmad Dhani Enggan Gubris LP soal Penghinaan Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176841/ahmad_dhani-kx0H_large.jpg
Ahmad Dhani Kembali Laporkan Lita Gading atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement