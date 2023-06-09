Sosok Wanita Cantik yang Diberi Rekaman Lagu Kangen oleh Ahmad Dhani

JAKARTA - Ahmad Dhani memang memiliki sosok wanita yang menginspirasinya dalam membuat lagu. Bahkan, wanita tersebut yang diberikannya pertama kali rekaman lagu 'Kangen' milik Dewa 19.

Diketahui, sosok wanita tersebut adalah Pungky Sukmawati yang merupakan pacar Ahmad Dhani saat masih duduk di bangku SMP.

Dalam channel YouTube Wawan Juniarso, Pungky Sukmawati sendiri yang mengungkapkan bahwa Ahmad Dhani sempat menunjukkan master lagu 'Kangen' yang baru akan dirilis.

"Dhani waktu itu telepon aku. Waktu itu mau nunjukin master lagu pertamanya dia, belum rilis, pokoknya dia bilang masternya dia gitu loh, udah siap untuk dirilis," ungkap Pungky pada Juni 2021 lalu.

Bahkan, Ahmad Dhani hingga datang ke rumahnya demi menunjukkan karyanya tersebut. Sayangnya, saat itu Pungky sedang tidak ada di rumah hingga tak bertemu secara langsung.

"Terus dia dateng ke rumah. Akhirnya Dhani ditemenin sama kakakku, Doni, kan temennya dia juga, (nungguin) di kamarnya gitu lah sampe malem tuh. Mungkin dari siang nungguin, sorry ya Dhan," ucapnya.