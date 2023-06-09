10 Penyanyi Top Dunia yang Diorbitkan Simon Cowell

LOS ANGELES - Simon Cowell merupakan sosok legenda dalam dunia musik sejak tahun 1980-an. Kini, ia dikenal sebagai juri di America's Got Talent dan penilaiannya dalam ajang pencarian bakat tersebut sudah melahirkan banyak bintang.

Bahkan, beberapa artis telah menandatangani kontrak rekaman dengan Simon. Karena hal itu, Simon mendapat pujian karena bakatnya menemukan, membimbing, dan mengelola sejumlah artis hingga berhasil menjadi bintang.

Berikut ini sepuluh artis paling terkenal yang diorbitkan oleh Simon Cowell, seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Sinitta

Membicarakan Simon Cowell kurang lengkap tanpa menyebut Sinitta. Pada tahun 1980-an, Simon menciptakan Fanfare Records dan mengontrak bintang pop Sinitta, yang memberinya hit pertama dengan lagu "So Macho". Mereka juga sempat berkencan dan tetap berteman hingga hari ini.

2. Leona Lewis





Pada tahun 2006, Leona Lewis mengikuti audisi untuk The X Factor dan akhirnya dibimbing oleh Simon. Dia memenangkan kompetisi dan menandatangani kontrak rekaman senilai £1 juta dengan Simon's Syco Records. Leona merilis cover dari lagu Kelly Clarkson "A Moment Like This", yang menjadi single terbesar kedua di Inggris tahun itu.