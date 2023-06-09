Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

10 Penyanyi Top Dunia yang Diorbitkan Simon Cowell

Claudia Noventa , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |09:09 WIB
10 Penyanyi Top Dunia yang Diorbitkan Simon Cowell
Penyanyi Top Dunia yang Diorbitkan Simon Cowell (One Direction/GQ)
A
A
A

LOS ANGELES - Simon Cowell merupakan sosok legenda dalam dunia musik sejak tahun 1980-an. Kini, ia dikenal sebagai juri di America's Got Talent dan penilaiannya dalam ajang pencarian bakat tersebut sudah melahirkan banyak bintang.

Bahkan, beberapa artis telah menandatangani kontrak rekaman dengan Simon. Karena hal itu, Simon mendapat pujian karena bakatnya menemukan, membimbing, dan mengelola sejumlah artis hingga berhasil menjadi bintang.

Berikut ini sepuluh artis paling terkenal yang diorbitkan oleh Simon Cowell, seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Sinitta

Membicarakan Simon Cowell kurang lengkap tanpa menyebut Sinitta. Pada tahun 1980-an, Simon menciptakan Fanfare Records dan mengontrak bintang pop Sinitta, yang memberinya hit pertama dengan lagu "So Macho". Mereka juga sempat berkencan dan tetap berteman hingga hari ini.

2. Leona Lewis

Leona Lewis (Daily Record)

Pada tahun 2006, Leona Lewis mengikuti audisi untuk The X Factor dan akhirnya dibimbing oleh Simon. Dia memenangkan kompetisi dan menandatangani kontrak rekaman senilai £1 juta dengan Simon's Syco Records. Leona merilis cover dari lagu Kelly Clarkson "A Moment Like This", yang menjadi single terbesar kedua di Inggris tahun itu.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/33/2879533/simon-cowell-unggah-video-penampilan-putri-ariani-pertunjukan-live-favoritku-BF58ZochYj.jpg
Simon Cowell Unggah Video Penampilan Putri Ariani: Pertunjukan Live Favoritku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/33/2831643/simon-cowell-dianggap-terlalu-membosankan-fans-agt-2023-minta-howard-stern-kembali-jadi-juri-E1YicGNyj9.jpg
Simon Cowell Dianggap Terlalu Membosankan, Fans AGT 2023 Minta Howard Stern Kembali Jadi Juri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/33/2829552/alasan-simon-cowell-berikan-golden-buzzer-untuk-putri-ariani-di-agt-2023-QwYb84S2k3.jpg
Alasan Simon Cowell Berikan Golden Buzzer untuk Putri Ariani di AGT 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/33/2829356/biodata-dan-agama-simon-cowell-juri-america-s-got-talent-yang-beri-golden-buzzer-ke-putri-ariani-z4LZ7jcC0i.jpg
Biodata dan Agama Simon Cowell, Juri America's Got Talent yang Beri Golden Buzzer Ke Putri Ariani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/33/2828841/simon-cowell-terkenal-karena-apa-BPtAFN63wc.jpg
Simon Cowell Terkenal karena Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/33/2828790/10-fakta-menarik-simon-cowell-yang-beri-golden-buzzer-ke-putri-ariani-AP9fQ3GyrV.jpg
10 Fakta Menarik Simon Cowell yang Beri Golden Buzzer ke Putri Ariani
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement