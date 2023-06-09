Wendy Walters Lihat Penampakan di Gunung: Permisi, Tidak Mau Ganggu

JAKARTA - Wendy Walters kini tengah menikmati hobi barunya mendaki gunung. Beberapa kali, mantan istri Reza Arap ini membagikan momen dirinya mendaki dan menikmati alam bebas.

Namun, pengalaman mistis justru dialami Wendy saat mendaki Gunung Arjuno baru-baru ini. Siapa sangka, Wendy mengaku dirinya melihat penampakan makhluk gaib saat mengunjungi salah satu kuil di gunung tersebut.

“Anyway, kalian tahu sendiri ya beberapa kali aku naik gunung. Kalau ditanya hal mistis, aku gak pernah bilang ada karena memang gak ada,” jelas Wendy di Insta Story-nya, dikutip Jumat (9/6/2023).

Tak hanya itu, Wendy pun membagikan sekilas potret saat dirinya baru memasuki kuil tersebut. Benar saja, nampak sosok makhluk tak kasat mata dan terlihat dua cahaya bulat seperti mata. Makhluk itu juga nampak seperti hitam legam.

Wendy mengaku tak merasakan hal yang mengganggu saat kejadian itu. Ia juga memangapman hati untuk terus berdoa dan mengatakan ia tak mengganggu keberadaan mereka.

“Gangguannya gak gimana-gimana untuk aku yang gak sensitif, tapi beberapa kali dikasih lihat. Cuma beberapa kali aku bilang dalam hati ‘permisi, tidak mau mengganggu di sini, hanya ingin berkunjung ya,’” paparnya.

