Rossa Kenang Momen Pertama Bertemu Putri Ariani

JAKARTA - Putri Ariani mengejutkan penonton dalam acara konferensi pers Indonesia's Got Talent 2023. Tiba-tiba saja, finalis America's Got Talent yang sukses mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell itu muncul di atas panggung dan tampil menunjukan suara emasnya.

Selain penampilan solo lewat lagu miliknya berjudul Loneliness dan Mimpi, Putri juga berkesempatan nyanyi bareng sang idol sekaligus juri Indonesia's Got Talent yakni Rossa. Diva pelantun lagu Ayat Ayat Cinta itu tak kalah excited ketika kembali bertemu Putri Ariani.

Sebelum melantunkan lagu Takkan Berpaling Darimu, Rossa lebih dulu mengenang lagi perjumpaan awal dengan wanita berusia 17 tahun tersebut.

"Aku pertama kali ketemu putri itu tahun 2019 kayanya waktu aku konser, dan sebelumnya dia pernah nelepon aku. Salah satu teman aku nyambungin bahwa ada seorang penyanyi masih kecil umurnya waktu itu masih 13 tahun , dia hebat suaranya bagus banget, suka banget sama aku," kata Rossa, di konferensi pers Indonesia's Got Talent 2023, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Bermula dari komunikasi melalui telepon, akhirnya Rossa mengundang Putri Ariani untuk hadir dalam salah satu konser. Putri yang bersemangat serta memang mengidolakan Rossa pun mengaku tak henti-hentinya ikut bernyanyi selama konser berlangsung.

"Kita telfonan, terus berapa tahun kemudian akhirnya pas aku konser di Jogja, aku ngundang dia buat nonton konser aku. Dia datang, kita akhirnya ketemu," ujar Rossa.

"Itu dari awal sampai akhir Putri nyanyi terus," tambahnya.

Melihat Putri Arini kini mampu menembus America's Got Talent hingga membuat semua juri terkesima, Rossa tak mampu menutupi rasa bangganya. Rossa senang melihat Putri terus konsisten dalam merintis karir di bidang tarik suara.

"Aku ga nyangka putri tetap hebat dan usahanya latihan terus tidak pernah patah semangat untuk memperlihatkan bahwa dia punya sebuah talenta luar biasa, sekarang bukan cuman kita djsini yang menikmati tapi juga seluruh dunia," ungkap Rossa.

