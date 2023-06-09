Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Band Dunia yang Jadi Referensi Dewa 19 di Era 90-an

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |05:30 WIB
3 Band Dunia yang Jadi Referensi Dewa 19 di Era 90-an
Dewa 19 (Instagram)
JAKARTA - Mengulik tiga band dunia yang jadi referensi Dewa 19 di era 90-an. Kala itu, menjadi masa keemasan bagi Ahmad Dhani cs meski industri musik Tanah Air lebih dahulu diramaikan Kla Project dan Slank.

Melihat kesuksesan kedua band tersebut, Ahmad Dhani mantap debut bersama Dewa 19, pada 1986. Dari awal kemunculannya, band asal Surabaya tersebut telah merilis sederet tembang hits yang masih populer hingga kini.

Beberapa di antaranya 'Kangen', 'Kita Tidak sedang Bercinta Lagi', 'Aku Milikmu', dan 'Tak Kan Ada Cinta yang Lain'. Bahkan album bertajuk ‘Format Masa Depan’ yang dirilis pada Juni 1994 sukses meraih penghargaan Triple Platinum.

Kesuksesan karya-karya Dewa 19, tidak lepas dari role model Ahmad Dhani saat menciptakan lagu. Dia mengaku, saat itu menjadikan tiga band dunia: Toto, Chicago, dan Roxus sebagai referensi dalam bermusik.

Ahmad Dhani (Instagram)

“Karena kami punya basic fusion, tentunya patokan band di luar negeri kalau enggak Toto ya Chicago. Sekarang sih Dewa 19 lebih ke Chicago,” ujar Dhani dalam channel YouTube Rian Riki Pradipta, pada 8 Juli 2020.

Suami Mulan Jameela itu menambahkan, “Dulu itu, ada band yang tidak begitu terkenal, namanya Roxus. Tapi tahun itu, karya mereka malah jadi acuan. Jadi sebenarnya enggak harus terkenal gitu.”

Halaman:
1 2
