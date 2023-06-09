Manajemen Tasyi Athasyia Ungkap Alasan Tak Bayar Gaji Eks Karyawan

JAKARTA - Tasyi Athasyia tengah ramai diperbincangkan usai dugaan dirinya tak membayar gaji mantan karyawannya bernama Risty Oktaviani. Hal itu terungkap saat Risty curhat di sosial media dan mengatakan sisa gajinya belum dibayarkan oleh pihak Tasyi.

Tak lama setelah informasi tersebut viral, Tasyi dan Risty pun akhirnya bertemu dan meluruskan masalah tersebut. Risty bahkan turut meminta maaf pada kreator konten kuliner ini karena telah menjatuhkan namanya.

Aksi Risty yang meminta maaf pada Tasyi pun justru mengundang masalah baru. Alih-aluh dipuji, Tasyi justru makin dihujat karena dianggap menahan hak mantan karyawannya.

Hal itu pun membuat pihak manajemen Tasyi buka suara. Ia adalah Daeng Faroqu selaku HR Management Tasyi Athasyia.

Dalam postingan Instagram-nya, Daeng menegaskan bahwa permasalahan ini tak sepatutnya menyeret nama Tasyi. Sebab, Tasyi sendiri tak mengetahui prosesi pembayaran upah karyawannya dan semua diurus oleh tim.

“Kesalahan aku adalah membuat publik jadi menyudutkan bu Tasyi, padahal tidak sedikit pun ibu mengetahui berkaitan dengan gaji karyawan atau rotasi karyawan,” tulis Daeng dalam Instagram-nya, Jumat (9/6/23).

Daeng pun juga mengungkap alasan pihak Tasyi tak membayarkan sisa gaji pada Risty. Dijelaskan bahwa kontrak kerja Risty habis pada tanggal 16 Mei 2023. Namun, sebelum kontrak berakhir, Risty sudah pergi tanpa berpamitan bahkan masih meninggalkan beberapa pekerjaannya.

“Pada saat itu, Risty main pergi saja dan tidak balik lagi, dan malah menuntut untuk gajinya dicairkan. Gajinya tidak aku cairkan dan baru bisa dicairkan bila di datang ke kantor untuk meminta maaf,” papar Daeng.

Daeng pun menegaskan perihal hak dan kewajiban yang tertera dalam surat kontrak. Daeng mengatakan Risty tetap bisa menuntut haknya yakni menerima gaji, namun sayangnya, Daeng mengatakan Risty tak melakukan kewajibannya sebelum masa kontrak habis.

Ia bahkan mengatakan ada beberapa pekerjaan yang seharusnya ditangani Risty, namun akhirnya harus ia dan tim lainnya yang menyelesaikan.

“Ada editan pekerjaan dari pihak ketiga atau brand yang belum diselesaikan. Tapi berujung saya yang melanjutkan editannya dan anggota tim yang tidak seharusnya mengedit video tersebut, itulah mengapa Risty meminta maaf,” jelas Daeng.

Daeng juga mengatakan permasalahan ini sudah selesai dan Risty maupun Tasyi sudah saling memaafkan. Daeng pun turut meminta maaf karena membuat kesalah pahaman ini jadi konsumsi publik.

“Saya juga minta maaf kepada seluruh pendengar berita yang salah paham dan disini dengan kerendahan hati, berharap keridhoan nya untuk membantu meluruskan fitnah ini,” tulisnya.

