Netizen Gagal Fokus Lihat Pinggang Mungil Jennie BLACKPINK

JAKARTA - Jennie BLACKPINK saat ini tengah menjadi perhatian netizen. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia memiliki bentuk tubuhnya yang memukau.

Sebelumnya, Jennie telah memamerkan lekuk tubuhnya yang sempurna dalam pemotretan Calvin Klein. Kala itu, ia berhasil ditunjuk untuk menjadi model dari berbagai koleksi brand tersebut.

Bahkan saat di bandara, Jennie dengan percaya diri mengenakan crop top dan memamerkan garis otot perutnya yang halus.

Mengutip dari Koreaboo, Jumat (9/6/2023), foto-foto Jennie diatas panggung yang menampilkan pinggang kecil dan pinggulnya yang lebar itu viral. Menariknya, banyak warganet yang memuji pinggang mungil idol BLACKPINK itu.

“Dia adalah yang tercantik. Dia memiliki semuanya,” tulis seorang penggemar.

"Pinggangnya sangat kecil. Anda tidak bisa mendapatkannya hanya dengan berdiet, Anda harus terlahir dengan itu,” lanjut penggemar lain.