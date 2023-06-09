Nikita Mirzani Sebut Uang Sekolah Lolly Bisa Dibayar Siapapun: Tinggal Minta Rekening

JAKARTA - Artis kontroversial Nikita Mirzani belakangan dianggap kejam oleh netizen lantaran tak mau membiayai uang sekolah putrinya, Laura Meizani alias Lolly. Bukan hanya tak mau membiayai uang sekolah, Lolly juga mengatakan jika kartu ATM -nya diblokir oleh sang ibu.

Sebelumnya, Lolly diketahui sempat meminta pekerjaan dan ingin hidup mandiri tanpa uang dari ibundanya. Bahkan, ia juga sempat mengatakan bahwa dirinya akan diadopsi oleh Antonio Dedola dan dibiayai sekolah oleh ayah sambungnya tersebut.

Namun, baru-baru ini ia tampak mengeluh lantaran tak lagi dibiayai sekolah oleh Nikita. Ia pun menyebut jika pihak sekolah hanya menerima pembayaran sekolah dari orang tua kandung atau seseorang yang memiliki hubungan biologis dengannya.

Mendengar ucapan Lolly, Niki pun akhirnya angkat bicara dan memberikan tanggapannya atas celotehan sang putri. Menurut Niki, ucapan Lolly sama sekali tak masuk akal.

"Heh hanya orang bego yang bilang nggak bisa bayar sekolah, harus miminya. Bayar mah tinggal bayar aja. Kalau mau gampang bilang aja itu yang bayar atas nama miminya," kata Nikita Mirzani dalam kolom komentar Instagramnya.

Lebih lanjut, bintang Comic 8 ini mengatakan bahwa pihak sekolah Lolly sama sekali tidak peduli dengan identitas orang yang membiayai pendidikan murid. Ia pun memberi peringatan pada netizen untuk tidak mudah terpengaruh dengan ucapan putrinya.