Ini Sosok Michael Wahr, Suami Adinia Wirasti

JAKARTA - Adinia Wirasti resmi menikah dengan tambatan hatinya, Michael Wahr pada Jumat, (9/6/23). Momen kebahagiaan itu dibagikan Adinia melalui postingan di akun Instagram-nya.

Dalam unggahan itu, bintang serial Mendua ini nampak bersanding dengan Michael dalam balutan busana adat Jawa. Keduanya nampak serasi dan elegan dalam pose itu.

“A-M-9th June 2023,” tulis Adinia, Jumat (9/6/2023).

Alhasil, sosok Michael Wahr pun sontak mencuri perhatian netizen. Pria berdarah Australia ini membuat kepo warganet lantaran Adinia yang cukup jarang memamerkan kemesraan mereka di sosial media.

Begitu pula Michael, ia pun juga hampir tak pernah membagikan momen dirinya bersama Adinia ke jagat maya.

Lantas, siapa sosok Michael Wahr, pria bule suami Adinia Wirasti? Berikut informasinya.

Michael Wahr merupakan pria bule asal Melbourne, Australia yang kini menyandang status sebagai suami selebritis, Adinia Wirasti. Serupa dengan Adinia, Michael sendiri juga merupakan pegiat seni di dunia hiburan.

Michael diketahui merupakan seorang voice over yang tergabung dalam agensi internasional, BGM Agency. Selain dengan agensi internasional, Michael juga dinaungi salah satu agensi Tanah Air dan bergabung bersama aktor lainnya seperti Arifin Putra, Wafda hingga Jonas Rivano.

Selain menjadi talent voice over, Michael juga merupakan seorang aktor dan sempat membintangi beberapa judul serial, aalah satunya Grisse yang mana Adinia Wirasti juga bermain di serial tersebut.

Michael sendiri juga kerap melakukan traveling ke berbagai negara dan menyukai dunia seni. Beberapa kali ia terlihat tengah menyaksikan pertunjukan teater budaya di Indonesia.

