Ustadz Aditya Sebut Baim Wong Batal Pergi Haji Lantaran Naik Pesawat Kelas Ekonomi

JAKARTA - Baim Wong diketahui batal berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah Haji pada Rabu, 7 Juni 2023 kemarin. Padahal, bintang film Bebas itu mengaku sudah berada di pesawat dan hanya tinggal menunggu lepas landas menuju bandara di Arab Saudi.

Tak jadi berangkat Haji meski sudah duduk pesawat, membuat Baim menduga jika dirinya di prank. Mengingat, ia sendiri merupakan seorang YouTuber yang kerap melakukan prank ke orang lain.

"Saya mikir ini pasti judulnya prank haji nih," ujar Baim Wong saat ditemui di rumahnya, kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis, 8 Juni 2023.

Kendati demikian, Baim Wong mengatakan bahwa ada alasan yang membuatnya turun dari pesawat dan batal menjalani ibadah Haji. Salah satunya soal kondisi kesehatan istrinya, hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Meski begitu, hingga kini Baim masih menunggu keterangan pihak travel. Ia bahkan mengaku ingin tahu apakah ia benar-benar batal atau hanya ditunda sementara waktu.

"Memang belum saatnya aja. Kalau misalkan sudah saatnya, yaudah. Tapi saya juga nggak tau akan seperti ini. Beneran, deh," ucapnya.

Sementara itu, Ustadz Aditya menduga bahwa Baim Wong batal berangkat ke Tanah Suci lantaran mendapatkan fasilitas yang tak sesuai. Salah satunya soal tempat duduk di pesawat.

Dikutip dari Silet RCTI, Ustadz Aditya mengatakan jika kala itu Baim sudah berada di dalam pesawat, bahkan pitu pesawat pun telah ditutup. Namun, ia mendadak minta turun dari pesawat, sesaat sebelum berangkat.