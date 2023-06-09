Advertisement
Baim Wong Ikhlas Batal Pergi Haji Tahun Ini: Semua Itu Panggilan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:01 WIB
Baim Wong Ikhlas Batal Pergi Haji Tahun Ini: Semua Itu Panggilan
Baim Wong batal berangkat haji (Foto: IG Baim Wong)
JAKARTA - Baim Wong memilih legawa setelah rencananya menjalani ibadah Haji di Mekkah mendadak batal. Baim dijadwalkan bertolak dari Tanah Air ke Arab Saudi pada Selasa, 7 Juni 2023.

Namun, ia mendadak mendapat kabar dari pihak travel, jika keberangkatan tersebut dibatalkan. Padahal, Baim saat itu sudah berada di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

"Semua itu panggilan ya kalau misalkan kita berangkat Haji terbukti semuanya, kalau belum saatnya belum," tutur Baim Wong saat ditemui awak media di Kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Baim Wong Bantah Kena Prank Berangkat Haji 

Baim mengaku tidak mengetahui pasti apakah rencana Haji tersebut dibatalkan atau hanya ditunda tanggal keberangkatannya.

