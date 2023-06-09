Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennie BLACKPINK Dikabarkan Jadi Superhero, Fans Marvel Murka

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:05 WIB
Jennie BLACKPINK Dikabarkan Jadi Superhero, Fans Marvel Murka
Jennie Blackpink gabung Marvel Studio? (Foto: HBO)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial diramaikan dengan rumor Jennie BLACKPINK yang akan bergabung dengan Marvel Studios. Kabarnya Jennie akan ikut dalam produksi serial tim superhero Asia, Team Agents of Atlas. Jennie dikabarkan akan berperan sebagai Luna Snow.

Luna Snow memiliki karakter sebagai seorang gadis muda Korea yang terjebak dalam freezer industri dan mengalami eksperimen ilmiah yang keras. Kemudian, dia mulai menyanyi, menari, dan mencari nafkah serta mendapatkan kemampuan untuk memanipulasi es, seperti yang diisyaratkan dalam namanya Luna Snow.

Jennie Blackpink

Dilansir dari Dispatch, Marvel Studios mempertimbangkan Jennie untuk terlibat dalam produksi serial ini. Mengingat Jennie memiliki kemampuan dalam menyanyi, menari, dan berakting. Jennie dianggap sebagai peran yang sempurna untuk perilisan mendatang.

Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Marvel Studio maupun tim Jennie. Meski demikian para penggemar menyambut hangat kabar tersebut.

Halaman:
1 2
