HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jenny Rachman Laporkan Suami Terkait Dugaan Selingkuh dan Pemalsuan Tanda Tangan

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:55 WIB
Jenny Rachman (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis senior Jenny Rachman mempolisikan suaminya, Supradjarto di Polres Jakarta Selatan. Hal tersebut terjadi usai Supradjarto diduga melakukan perselingkuhan dan juga memalsukan tanda tangan.

Kabar bahwa Jenny mempolisikan suaminya bahkan disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Elida Netty. Kepada awak media, ia menyebut jika kliennya telah melaporkan suaminya yang sejak 14 April 2023 lalu telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Bapak Supradjarto berselingkuh, itu kejadiannya sudah cukup lama," kata Elida Netty di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Mei 2023 kemarin.

"Ibu Jenny tetap menunggu itikad baik dari suami. Namun sampai detik ini tidak ada," sambungnya.

Jenny Rachman

Elida mengatakan bahwa laporan tersebut dilayangkan lantaran Supradjarto diduga melakukan pemalsuan tanda tangan terhadap sejumlah aset kliennya. Bahkan, Supradjarto juga turut menjadi tersangka bersama seorang wanita bernama AK.

"Beliau (Jenny Rachman) melaporkan ada pemalsuan tanda tangan Ibu Jenny terhadap aset yang dimiliki Ibu Jenny bersama suaminya itu. Sudah dijadikan suaminya tersangka bersama Ibu AK," tuturnya.

Halaman:
1 2
