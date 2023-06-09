Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Pamer Beli Mobil Mewah: Ini Pacar Baru Aku

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:50 WIB
Nikita Mirzani Pamer Beli Mobil Mewah: Ini Pacar Baru Aku
Nikita Mirzani (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Nikita Mirzani nampaknya menikmati statusnya yang kembali menjanda setelah berpisah dengan sang suami, Antonio Dedola. Pasalnya, setelah kembali menyendiri, ibu tiga anak ini justru baru saja membeli mobil mewah.

Hal itu terlihat dari postingan Niki di Insta Story pribadinya. Dalam unggahannya, wanita yang akrab disapa Nyai ini memerlihatkan potret mobil Mercedes Benz yang baru saja ia beli.

“Ini dia guys pacar baru aku,” kata Nikita, Kamis, (8/6/23).

Dengan senyum sumringah, Niki pun memperlihatkan mobil barunya itu. Nampak mobil tipe jeep berwarna krem itu kini telah terparkir di rumahnya.

“Selamat datang sayang,” ungkap Niki.

Tak hanya itu, Mail Syahputra yang merupakan asisten pribadi Niki juga ikut bangga melihat mantan istri Dipo Latief itu semakin bahagia dengan membeli mobil idamannya.

Nikita Mirzani (Instagram)

Ia pun ikut tak menyangka bahwa status single Niki justru malah membuat wanita itu lebih royal hingga memutuskan membeli mobil mewah dengan harga selangit.

“Emang ya, janda satu ini semakin di depan. Dia semakin single beli mobil baru lagi,” kata Mail.

