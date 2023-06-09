Advertisement
Ayah Putri Ariani Rela Keluar dari Pekerjaan Demi Impian sang Anak

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |13:41 WIB
Ayah Putri Ariani Rela Keluar dari Pekerjaan Demi Impian sang Anak
Putri Ariani dan Ismawan Kurnianto. (Foto: YouTube/America's Got Talent)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani kini makin naik daun setelah penampilannya di audisi America's Got Talent 2023 mencuri perhatian sebagai peserta yang membawa nama Indonesia. Keterbatasan

dalam pengelihatan tidak menyurutkan semangatnya meraih prestasi di bidang tarik suara.

Sang ayah, Ismawan Kurnianto, juga berperan penting dalam kesuksesan Putri. Bahkan, dia sampai rela keluar dari pekerjaannya demi fokus mendampingi anaknya meraih impian.

Hal ini terungkap saat Putri mengikuti ajang Indonesia's Got Talent pada 2014. Putri yang kala itu belum genap berusia 10 tahun dan sukses menjadi juara, mengucapkan terima kasih pada sang ayah.

"Putri ingin ngucapin terima kasih sama papa, karena dukungan papa terhadap Putri besar sekali. Sampai-sampai papa berhenti kerja ya," ujar Putri, dikutip dari YouTube Indonesia's Got Talent.

