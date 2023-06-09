Alasan Indah Permatasari Ogah Publikasikan Wajah Anaknya

JAKARTA - Anak kandung pasangan Indah Permatasari dan Arie Kriting, diketahui sudah berusia 9 bulan. Akan tetapi, hingga saat ini baik Indah maupun Arie masih memilih untuk tidak mempublikasikan wajah sang anak ke hadapan publik.

Keputusan Indah dan Arie untuk tidak mempublikasikan wajah anaknya jelas menimbulkan pertanyaan di benak netizen. Akan tetapi, Indah baru-baru ini memberi alasan mengapa ia tak mau mengungkapkan seperti apa wajah dari anaknya.

"Nggak tahu, saya mah ngikut aja memang kami lagi nggak mau publish aja," ujar Indah Permatasari kepada awak media.

Kendati tak mengumbar secara jelas alasannya, bintang film horor Si Manis Jembatan Ancol ini mengatakan bahwa saat ini perkembangan anaknya sudah cukup pesat. Diketahui kini anaknya sudah sedikit-sedikit mulai merangkak meskipun belum terlalu sempurna.

"Udah bisa merangkak Alhamdulillah, merangkak pakai lutut, kemarin dia ngesot sekarang pakai lutut," beber Indah Permatasari.