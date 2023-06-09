Putri Mandra Curhat, Namanya Dicatut Akun Fake untuk Donasi Palsu

JAKARTA - Tia Septiana, putri komedian Mandra, mencuri perhatian setelah tampil di kanal YouTube Maia Estianty. Sayangnya setelah viral, Tia jadi merasakan imbas tak menyenangkan karena oknum tak bertanggung jawab.

Tia mengungkap ada akun TikTok palsu yang mencatut namanya, yakni akun @tspetiana. Menurutnya, akun tersebut menggunakan video-video lamanya bersama sang ayah.

"Kenapa dia live di TikTok pakai video lama aku yang live di IG," tulis Tia Septiana.

Bahkan, akun tersebut membagikan link untuk donasi. Tia tegas membantah akun tersebut bukan miliknya dan meminta bantuan netizen untuk mereport.

"Itu bukan aku," tulis Tia Septiana.

"Tolong bantu report yaa tiktoknya," sambungnya.