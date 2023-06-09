Raih Golden Buzzer dari Simon Cowell, Putri Ariani: Masih Merasa Mimpi

JAKARTA - Putri Ariani mengungkapkan rasa bahagianya setelah berhasil memukau para juri dan penonton di audisi America's Got Talent 2023. Bahkan, ia menerima Golden Buzzer dari Simon Cowell.

Hal itu diungkapkannya melalui unggahan Instagram. Dara 17 tahun ini masih tak menyangka dengan pencapaiannya tersebut.

"Alhamdulillah, terima kasih semuanya atas support dan apresiasi yang sangat luar biasa untuk Putri," tulis Putri, dikutip pada Jumat (9/6/2023).

"Aku tak pernah menyangka ini akan terjadi padaku. Sampai sekarang Putri masih merasa ini mimpi. Putri terharu banget," sambungnya.

Unggahan Putri tersebut menuai berbagai komentar positif. Artis hingga pejabat memberi dukungan serta mendoakannya.