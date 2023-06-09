Indah Permatasari Tetap Prioritaskan Anak Usai Memutuskan Comeback ke Dunia Akting

JAKARTA - Indah Permatasari akhirnya kembali ke dunia akting setelah sebelumnya sempat vakum lantaran hamil dan melahirkan buah hatinya yang pertama. Kembalinya Indah ke dunia akting, dimulai dengan penampilannya dalam film horor berjudul Si Manis Jembatan Ancol 2.

Istri dari Arie Kriting ini mengatakan bahwa selama vakum, dirinya memang cukup fokus untuk mengurus buah hatinya. Kendati demikian, ia kini telah kembali ke dunia akting dan siap untuk beradu akting dengan pemeran-pemeran lainnya.

Meski sudah kembali ke dunia akting, perempuan 26 tahun ini mengaku tak akan lupa untuk menjadikan keluarga sebagai prioritasnya. Ia bahkan mengaku anak tetap memperhatikan betul perkembangan buah hatinya.

"Pas ngeliat anak udah mulai gede 3 bulan kemarin, udah mulai syuting lagi. Kayaknya bisa lah mulai pelan-pelan, aku bisa comeback lagi," kata Indah Permatasari saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/6/2023).

"Tapi itu juga nggak mungkin aku tinggalkan seluruhnya tanggung jawab aku sebagai ibu," sambungnya.

Indah sendiri mengatakan bahwa dirinya dan Arie telah terlebih dahulu berdiskusi sebelum memutuskan untuk kembali ke dunia hiburan. Tahu bahwa istrinya sangat menyukai dunia akting, Arie pun mengizinkan Indah untuk comeback.