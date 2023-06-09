Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Indah Permatasari Tetap Prioritaskan Anak Usai Memutuskan Comeback ke Dunia Akting

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |12:33 WIB
Indah Permatasari Tetap Prioritaskan Anak Usai Memutuskan <i>Comeback</i> ke Dunia Akting
Indah Permatasari (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Indah Permatasari akhirnya kembali ke dunia akting setelah sebelumnya sempat vakum lantaran hamil dan melahirkan buah hatinya yang pertama. Kembalinya Indah ke dunia akting, dimulai dengan penampilannya dalam film horor berjudul Si Manis Jembatan Ancol 2.

Istri dari Arie Kriting ini mengatakan bahwa selama vakum, dirinya memang cukup fokus untuk  mengurus buah hatinya. Kendati demikian, ia kini telah kembali ke dunia akting dan siap untuk beradu akting dengan pemeran-pemeran lainnya. 

Meski sudah kembali ke dunia akting, perempuan 26 tahun ini mengaku tak akan lupa untuk menjadikan keluarga sebagai prioritasnya. Ia bahkan mengaku anak tetap memperhatikan betul perkembangan buah hatinya.

"Pas ngeliat anak udah mulai gede 3 bulan kemarin, udah mulai syuting lagi. Kayaknya bisa lah mulai pelan-pelan, aku bisa comeback lagi," kata Indah Permatasari saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/6/2023).

Indah Permatasari

"Tapi itu juga nggak mungkin aku tinggalkan seluruhnya tanggung jawab aku sebagai ibu," sambungnya.

Indah sendiri mengatakan bahwa dirinya dan Arie telah terlebih dahulu berdiskusi sebelum memutuskan untuk kembali ke dunia hiburan. Tahu bahwa istrinya sangat menyukai dunia akting, Arie pun mengizinkan Indah untuk comeback.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174946/arie_kriting_dan_indah_permatasari-v1yd_large.jpg
5 Kontroversi Nursyah, Ibu Indah Permatasari yang Berseteru dengan Arie Kriting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173607/indah_permatasari-Pj5z_large.jpg
Indah Permatasari Tanggapi Sindiran Sang Ibu soal Arie Kriting: Tolong, Jangan Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/33/3009624/akhirnya-indah-permatasari-perlihatkan-wajah-tampan-baby-naka-YzZo6qzSya.jpg
Akhirnya, Indah Permatasari Perlihatkan Wajah Tampan Baby Naka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2998136/arie-kriting-masuk-kamar-dan-menangis-saat-ldr-dengan-indah-permatasari-zmRX8PYTfn.jpg
Arie Kriting Masuk Kamar dan Menangis saat LDR dengan Indah Permatasari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987912/indah-permatasari-akhirnya-bocorkan-nama-panggilan-untuk-anak-pertamanya-eg9JI1W2HX.jpg
Indah Permatasari Akhirnya Bocorkan Nama Panggilan untuk Anak Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/33/2943409/doa-indah-permatasari-untuk-sang-bunda-ibu-tetaplah-ibu-3oQvGQAi2I.jpg
Doa Indah Permatasari untuk Sang Bunda: Ibu Tetaplah Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement