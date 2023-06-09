Teuku Ryan Lulus S2, Ria Ricis: Selamat Kumlotnya Papa Moana

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari keluarga YouTuber Ria Ricis. Melalui akun Instagram pribadinya, baru-baru ini Ricis mengabarkan bahwa suaminya, Teuku Ryan, telah menyelesaikan pendidikan S2-nya.

Dalam unggahannya, Ricis terlihat mengajak serta buah hatinya, Cut Raifa Ara Moana untuk mendampingi Ryan menjalani sidang tesis. Bahkan Ryan pun terlihat mengucapkan terima kasih atas dukungan dari istrinya.

"Alhamdulillah, makasih ya sayang udah dateng," tulis Teuku Ryan di Insta Stories yang kemudian dibagikan ulang oleh Ricis.

Sementara itu, Ricis sendiri sempat membagikan ulang fotonya bersama suami dan anaknya setelah sidang tesis selesai. Dalam unggahannya, Ryan terlihat menggunakan selempang bertuliskan 'T. Rushariadi S.IP, M.M' sembari membawa buket bunga pemberiannya dan Moana.

Melalui unggahannya, Ricis terlihat mengucapkan selamat pada suaminya. Bahkan ia menyebut jika Ryan berhasil menyelesaikan kuliahnya secara cumlaude.

"Dulu nemenin daftar kampus, eh tau2 udah s2 aja. Selamat kumlotnya papanya Moana," tulis Ria Ricis.

"Sekolah terus ya biar bisa jd gurunya Moana," sambungnya.