Cerita di Balik Roman Picisan, Lagu Spesial untuk Ari Lasso yang Buat Once Stress

JAKARTA - Cerita di balik Roman Picisan, lagu spesial untuk Ari Lasso yang buat Once Mekel stress. Ahmad Dhani pernah mengungkapkan, lagu tersebut diciptakannya saat Lasso masih bergabung dengan Dewa 19.

“Jadi, lagu itu diciptakan untuk Ari Lasso. Kami sudah mainkan sejak tahun 1997 dan sempat dinyanyikan live sama Lasso,” ujar founder band Dewa 19 itu dikutip dari Video Legend yang dirilis pada 28 April 2021.

Meski diciptakan khusus untuk Lasso, namun pelantun Perbedaan itu tidak pernah merilis Roman Picisan bersama Dewa 19. Lagu itu justru menjadi debut Once Mekel bersama band asal Surabaya tersebut, pada 2000.

Ahmad Dhani mengaku, Once sempat begitu stress menyanyikan lagu tersebut meski dari segi nada Roman Picisan tidak dapat dikatakan sulit. “(Dengan Once) sulit mendapatkan merdunya lagu itu. Harus diakui, suara Lasso itu merdu,” katanya.

Untuk mengakali hal tersebut, Ahmad Dhani kemudian memasukkan suara Ari Lasso dalam lagu tersebut. “Kalau Baladewa teliti, di bagian reff Roman Picisan itu kan ada suara Lasso. Saya masukkan sedikit karena khawatir Dewa kehilangan rohnya.”