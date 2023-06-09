Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diduga Balikan, Shawn Mendes dan Camila Cabello Ternyata Sudah Putus Lagi

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:48 WIB
Diduga Balikan, Shawn Mendes dan Camila Cabello Ternyata Sudah Putus Lagi
Shawn Mendes dan Camila Cabello (Complex)
A
A
A

LOS ANGELES - Romansa antara pasangan Shawn Mendes dan Camila Cabello memasuki babak baru. Beberapa kali kepergok bermesraan hingga diduga balikan, keduanya malah dikabarkan kembali memutuskan untuk menjalani kehidupan masing-masing.

Meski belum dikonfirmasi lebih lanjut oleh Shawn Mendes maupun Camila Cabello, salah satu sumber membenarkan bahwa keduanya sempat kembali bersama usai mengakhiri hubungan asmara dan kembali ke kehidupan masing-masing. Meski demikian, kebersamaan yang dimaksud tak dipastikan lebih lanjut apakah resmi kembali menjadi sepasang kekasih atau tidak.

"Shawn dan Camila memiliki banyak sejarah dan mereka mulai menguji lagi setelah kembali ke kehidupan masing-masing," kata orang dalam itu, dilansir dari The Sun, Jumat (9/6/2023).

Sayangnya, keduanya justru merasa telah melakukan kesalahan dengan mengambil keputusan untuk kembali bersama sehingga memilih untuk kembali mengakhirinya.

Shawn Mendes dan Camila Cabello (People)

“Tapi itu hanya tipuan dan mereka telah mengakhirinya sekarang. Mereka menyadari bahwa mungkin merupakan kesalahan untuk mencoba lagi. Hal-hal berakhir di antara mereka pertama kali karena suatu alasan," sambungnya

Keduanya merasa tidak memiliki kecocokan ketika disandingkan sebagai pasangan kekasih.

"Pada kenyataannya, keduanya tahu bahwa mereka tidak cocok satu sama lain secara romantis dan sekarang mereka hanya ingin move on," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, Shawn dan Camila sering terlihat bersama akhir-akhir ini, termasuk di acara Taylor Swift pada akhir Mei lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105724/shawn_mendes-HKrf_large.jpg
Shawn Mendes Hadiri Salat Jumat dan Dengarkan Khutbah, Fans Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/33/3080487/shawn_mendes-qztm_large.jpg
Sumber Kekayaan Shawn Mendes yang Baru Saja Ungkap Orientasi Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/33/3080474/shawn_mendes-DZF3_large.jpg
Shawn Mendes Blakblakan soal Orientasi Seksualnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/205/2872625/7-lagu-populer-shawn-mendes-ada-yang-raih-2-4-miliar-di-spotify-gdHRblvEub.jpeg
7 Lagu Populer Shawn Mendes, Ada yang Raih 2,4 Miliar di Spotify
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/30/33/2822326/shawn-mendes-dan-camila-cabello-pamer-kemesraan-di-konser-taylor-swift-Agf9gxf6aU.jpg
Shawn Mendes dan Camila Cabello Pamer Kemesraan di Konser Taylor Swift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/06/33/2809303/shawn-mendes-dan-camila-cabello-semakin-mesra-usai-berciuman-di-coachella-cJuiLiC136.jpg
Shawn Mendes dan Camila Cabello Semakin Mesra usai Berciuman di Coachella
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement