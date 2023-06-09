Diduga Balikan, Shawn Mendes dan Camila Cabello Ternyata Sudah Putus Lagi

LOS ANGELES - Romansa antara pasangan Shawn Mendes dan Camila Cabello memasuki babak baru. Beberapa kali kepergok bermesraan hingga diduga balikan, keduanya malah dikabarkan kembali memutuskan untuk menjalani kehidupan masing-masing.

Meski belum dikonfirmasi lebih lanjut oleh Shawn Mendes maupun Camila Cabello, salah satu sumber membenarkan bahwa keduanya sempat kembali bersama usai mengakhiri hubungan asmara dan kembali ke kehidupan masing-masing. Meski demikian, kebersamaan yang dimaksud tak dipastikan lebih lanjut apakah resmi kembali menjadi sepasang kekasih atau tidak.

"Shawn dan Camila memiliki banyak sejarah dan mereka mulai menguji lagi setelah kembali ke kehidupan masing-masing," kata orang dalam itu, dilansir dari The Sun, Jumat (9/6/2023).

Sayangnya, keduanya justru merasa telah melakukan kesalahan dengan mengambil keputusan untuk kembali bersama sehingga memilih untuk kembali mengakhirinya.

“Tapi itu hanya tipuan dan mereka telah mengakhirinya sekarang. Mereka menyadari bahwa mungkin merupakan kesalahan untuk mencoba lagi. Hal-hal berakhir di antara mereka pertama kali karena suatu alasan," sambungnya

Keduanya merasa tidak memiliki kecocokan ketika disandingkan sebagai pasangan kekasih.

"Pada kenyataannya, keduanya tahu bahwa mereka tidak cocok satu sama lain secara romantis dan sekarang mereka hanya ingin move on," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, Shawn dan Camila sering terlihat bersama akhir-akhir ini, termasuk di acara Taylor Swift pada akhir Mei lalu.