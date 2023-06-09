Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mertua Minta Aurel Hermansyah Punya 15 Anak, Begini Jawaban Atta Halilintar

Hasyim Ashari , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:36 WIB
Mertua Minta Aurel Hermansyah Punya 15 Anak, Begini Jawaban Atta Halilintar
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah diminta oleh mertuanya, Halilintar Anofial Asmid untuk memiliki anak sebanyak 15. Hal tersebut diungkap oleh ayah Atta Halilintar itu saat menghadiri calon cucu keduanya di acara gender reveal.

Menurut Anofial, bila Atta dan Aurel memiliki 15 orang anak di antaranya pasti ada yang berjenis kelamin laki-laki. Anofial pun tampak menekankan keinginan itu ke Aurel.

"Iya jadi, dalam 15 (anak) nggak mungkin nggak ada laki-laki. Mudah-mudahan ada laki-laki. Kita masih berharap," ucal Anofial Ashmid dikutip dari kanal YouTube AH, Jumat (9/6/2023).

Mendengar perkataan tersebut, Aurel Hermansyah ikut memberikan respons. Putri sulung Anang Hermansyah itu hanya bisa pasrah kepada Tuhan mengenai anak.

"Sedikasihnya sama Allah," kata Aurel Hermansyah.

Halaman:
1 2
