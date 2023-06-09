Indah Permatasari Ungkap Hubungannya Kini dengan Sang Ibu yang Kerap Sindir Arie Kriting

JAKARTA - Hubungan antara Indah Permatasari dan ibundanya, Nursyah sempat menjadi sorotan. Diketahui, keduanya dinilai tidak akur setelah Indah Permatasari nekat menikah dengan Arie Kriting meski tak mendapat restu.

Tak hanya itu, bahkan beberapa kali Nursyah kerap melontarkan sindiran pedas untuk Arie Kriting. Hal tersebut membuat publik menduga hubungan Indah dan sang ibu menjadi tak baik.

Mesk begitu, Indah Permatasari menegaskan bahwa hubungannya dengan sang ibunda tetap baik-baik saja.

"Nggak ada apa-apa, baik-baik aja," tegas Indah Permatasari saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023) kemarin.

Lebih lanjut, Indah Permatasari juga menyinggung soal putranya dengan Arie Kriting. Menurut Indah, kelak dirinya tak ingin menjadi ibu yang membatasi kemauan anak.

"Masalah anak aku nggak gimana-gimana, maksudnya aku pernah jadi anak dan sekarang jadi ibu, ya paham lah bagaimana kesulitannya,"j elas Indah Permatasari.

"Aku juga paham dulu sulitnya sebagai anak seperti apa," tambahnya.

Sementara itu meski belakangan diterpa masalah, Indah memastikan kalau ikatan dan kasih sayang antara dirinya dengan Nursyah sebagai ibu dan anak tidak akan putus sampai kapanpun.