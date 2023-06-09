Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dijuluki Duta Kecantikan Indonesia, Dian Sastro Mengaku Malu dan Terbebani

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:22 WIB
Dijuluki Duta Kecantikan Indonesia, Dian Sastro Mengaku Malu dan Terbebani
Dian Sastro. (Foto: Instagram/@therealdisastr)
A
A
A

JAKARTA - Artis Dian Sastro mulai dikenal sejak menjadi model majalah remaja serta membintangi film Ada Apa dengan Cinta?. Ia kerap menuai pujian karena memiliki paras cantik khas Indonesia.

Namun sebutan sebagai Duta Kecantikan Indonesia ternyata membuat Dian Sastro terbebani. Sebab, ia merasa masih banyak perempuan Indonesia yang lebih cantik dari dirinya.

"Aku beban banget, aku malu banget dibilang kayak gitu. Karena jujur menurut aku banyak banget orang-orang di Indonesia yang cantik-cantik banget dan bahkan jauh lebih cantik dari aku," jelas Dian Sastro saat ditemui di Kawasan Grogol, Jakarta Barat, Kamis (8/6/2023) kemarin.

Tak bisa dipungkiri, istri Maulana Indraguna Sutowo itu mengaku tersanjung dengan anggapan tersebut. Tetapi dia jadi terbebani dengan berpikir agar tidak mengecewakan orang-orang atas julukan perempuan cantik Indonesia.

"Aku agak merasa tersanjung dibilang kayak gitu sekaligus merasa beban kayak ‘haduh gila, berarti aku nggak boleh ngecewain," ujarnya.

Di satu sisi, Dian bersyukur dengan penilaian banyak orang atas kecantikannya. Ia mengaku, kecantikan ini juga didapatkan dengan usaha merawat diri secara rutin.

