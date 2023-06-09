Senang Jika Anak Cepat Nikah, Geni Faruk Sering Cari Jodoh untuk Thariq Halilintar

JAKARTA - Thariq Halilintar masih berstatus single usia putus dari Fuji. Rupanya, di tengah masa-masa jomblonya, sang bunda yakni Geni Faruk, aktif mencarikan jodoh.

"Kalau dari mami sih, kemana pergi nyari jodoh buat anak. Nih buat siapa nih, buat Thariq, mami cari jodoh," kata Geni Faruk di salah satu program televisi, dikutip Jumat (9/6/2023).

Raffi Ahmad sebagai host acara kemudian bertanya seolah ingin memastikan Geni Faruk benar-benar gencar menjodohkan Thariq Halilintar.

"Oh mami suka jodoh-jodohin?," tanya suami Nagita Slavina.

Spontan, Geni Faruk langsung membenarkan pertanyaan Raffi Ahmad.

"Iya, nanti tanya mau ga?," jawab ibunda Thariq.

Bukan itu saja, Geni mengakui dirinya memang senang apabila anak-anaknya segera menikah. Terlebih, putranya itu sudah mulai beranjak dewasa.