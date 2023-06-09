Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Putus dari Fuji, Geni Faruk Gercep Carikan Jodoh

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:02 WIB
Thariq Halilintar Putus dari Fuji, Geni Faruk Gercep Carikan Jodoh
Geni Faruk dan Thariq Halilintar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar saat ini masih menyandang status jomblo, usai hubungan asmaranya dengan Fujianti Utami kandas di awal 2023 lalu. Hal itu membuat Geni Faruk selaku ibu kandung Thariq mulai aktif mencarikan jodoh untuk sang putra.

Dalam sebuah program televisi, Geni pun angkat bicara terkait hal tersebut. Bahkan, ibu dari 12 anak ini mengaku seringkali berusaha menemukan pasangan untuk anak-anaknya, terutama Thariq.

"Kalau dari mami sih, kemana pergi nyari jodoh buat anak. Nih buat siapa nih, buat Thariq, mami cari jodoh," ujar Geni Faruk di salah satu program televisi, dikutip Jumat (9/6/2023).

Raffi Ahmad sebagai host acara kemudian bertanya seolah ingin memastikan kebenaran bahwa Geni Faruk benar-benar gencar menjodohkan Thariq Halilintar.

Thariq Halilintar dan Geni Faruk

"Oh mami suka jodoh-jodohin?," tanya suami Nagita Slavina.

Spontan, Geni Faruk langsung membenarkan pertanyaan Raffi Ahmad.

"Iya, nanti tanya mau nggak?," jawab ibunda Thariq.

Bukan cuma itu, istri dari Halilintar Anofial Asmid ini juga mengaku bahwa dirinya memang senang apabila anak-anaknya segera menikah. Terlebih, putranya itu sudah mulai beranjak dewasa.

Halaman:
1 2
