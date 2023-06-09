Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heboh Slip Gaji Karyawan Tasyi Athasyia Tersebar, Jumlah Potongan jadi Sorotan

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:53 WIB
Heboh Slip Gaji Karyawan Tasyi Athasyia Tersebar, Jumlah Potongan jadi Sorotan
Tasyi Athasyia. (Foto: Instagram/@tasyiiathasyia)
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Tasyi Athasyia masih terus dirujak netizen. Usai bermasalah dengan salah seorang karyawan hingga menuai pro kontra lantaran membiarkan asisten membawa belanjaan terlalu banyak, kini slip gaji manajemen Tasyi beredar di twitter.

"Gaji di manajemen Tasyi, ini belum termasuk pembayaran yang terlambat," kata @lasagna_su4339, dikutip pada Jumat (9/6/2023).

Dalam slip gaji yang diunggah, terdapat sederet rincian pendapatan hingga pengurangan. Total pendapatan kotor sejumlah Rp5,3 juta, namun setelah dipotong untuk beberapa keperluan menjadi hanya Rp 3,5 juta.

Adapun pengurangan sejumlah Rp1,8 juta itu untuk beberapa hal termasuk tunjangan makan sebesar Rp700 ribu, tunjangan paket internet Rp100 ribu, dan tunjangan tempat tinggal Rp 1 juta. Ya, urusan tempat tinggal karyawan ternyata tetap dipungut biaya yang dipotong dari penerimaan gaji.

Potongan tunjangan tempat tinggal mencapai Rp1 juta tersebut langsung menuai sorotan. Terlebih ketika potret diduga kamar tidur karyawan Tasyi pun ikut dibongkar.

"Tunjangan tempat tinggal Rp 1 juta. tempat tidur staf di rumah utama (kiri) dan tempat tidur mess di sebuah kamar kecil berantakan diisi dengan 6 orang," lanjutnya.

Halaman:
1 2 3
