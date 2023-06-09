Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nunung Ungkap Kondisi Pasca-Operasi Pengangkatan Sel Kanker di Payudara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:40 WIB
Nunung Ungkap Kondisi Pasca-Operasi Pengangkatan Sel Kanker di Payudara
Nunung (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Nunung, baru saja menjalani operasi pengangkatan sel kanker di payudaranya pada Rabu, 7 Juni 2023 kemarin. Setelah menjalani operasi, istri dari Iyan Sambiran ini kembali memberikan kabar soal kondisi terbarunya.

Melalui video yang beredar, Nunung mengungkapkan kondisinya pasca-operasi. Sayangnya, hingga kini ia masih belum bisa diwawancarai dan bertemu dengan orang banyak untuk menyampaikan kondisi terbarunya.

"Halo, Alhamdulillah keadaanku sudah agak membaik," ujar Nunung dalam video tersebut.

"Mohon maaf kalau aku sama suamiku belum bisa wawancara langsung sama kalian semua. Karena memang belum bisa ditinggal. Tapi sekarang Alhamdulillah keadaannya sudah membaik berkat doa kalian semua," sambungnya.

Nunung

Bukan Nunung namanya jika tak membagikan kisah-kisah lucu. Dalam video tersebut, ia bahkan sempat menceritakan kisah ketika dirinya baru saja siuman.

"Alhamdulillah selesai operasi, aku siuman dan baik-baik aja. Pertama kali yang aku tanyain ya 'Payudara saya masih ada nggak suster?' Karena aku takut megang kan. 'Masih', pada ketawa kan," ungkap Nunung.

Mengetahui bahwa dokter hanya mengangkat sel kanker bukan payudaranya, Nunung pun mengaku bahagia. Hal itu sontak membuatnya meminta es kelapa uda pada suster yang merawatnya.

"Ya kalau masih aku minta es kelapa muda. 'Belum boleh' katanya," katanya sambil terkekeh.

