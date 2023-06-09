Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Bantah Kena Prank Berangkat Haji

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:16 WIB
Baim Wong Bantah Kena Prank Berangkat Haji
Baim Wong (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong dikenal sebagai seorang aktor sekaligus YouTuber yang hobi membuat konten prank. Akan tetapi, ia membantah jika kegagalannya untuk pergi Haji di tahun ini terjadi lantaran ia terkena prank dari pihak travel.

Kepada awak media, Baim membantah bahwa dirinya terkena prank. Bahkan ia menyebut jika pembatalan ini tidak ada hubungannya dengan aksi prank oleh pihak manapun.

"Iya tadi saya juga udah mikir ini pasti judulnya Prank Haji nih. Nggaklah, emang belum saatnya aja," ujar Baim Wong saat ditemui di Kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Kalau misalkan udah saatnya ya ya sudah, tapi saya juga nggak tahu akan seperti ini beneran deh," sambungnya.

Baim Wong

Ayah dua anak itu kemudian memilih legowo dengan pembatalan Haji tahun ini. Dia optimis bisa berangkat Haji di tahun depan.

"Sebetulnya tahun depan emang ada undangan cuma tahun ini kalau tahun ini memang ya balik lagi kalau saya gembar-gembor semua itu panggilan ya kalau misalkan kita berangkat Haji terbukti semuanya, kalau belum saatnya belum," ucap Baim Wong.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186202/baim_wong_dan_paula_verhoeven-ZWcH_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Tampil Bersama di Event Sekolah Anak, Netizen: Adem Lihatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement