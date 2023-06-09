Baim Wong Bantah Kena Prank Berangkat Haji

JAKARTA - Baim Wong dikenal sebagai seorang aktor sekaligus YouTuber yang hobi membuat konten prank. Akan tetapi, ia membantah jika kegagalannya untuk pergi Haji di tahun ini terjadi lantaran ia terkena prank dari pihak travel.

Kepada awak media, Baim membantah bahwa dirinya terkena prank. Bahkan ia menyebut jika pembatalan ini tidak ada hubungannya dengan aksi prank oleh pihak manapun.

"Iya tadi saya juga udah mikir ini pasti judulnya Prank Haji nih. Nggaklah, emang belum saatnya aja," ujar Baim Wong saat ditemui di Kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Kalau misalkan udah saatnya ya ya sudah, tapi saya juga nggak tahu akan seperti ini beneran deh," sambungnya.

Ayah dua anak itu kemudian memilih legowo dengan pembatalan Haji tahun ini. Dia optimis bisa berangkat Haji di tahun depan.

"Sebetulnya tahun depan emang ada undangan cuma tahun ini kalau tahun ini memang ya balik lagi kalau saya gembar-gembor semua itu panggilan ya kalau misalkan kita berangkat Haji terbukti semuanya, kalau belum saatnya belum," ucap Baim Wong.