Melanie Subono Ungkap Rasa Bangga, Sebut Putri Ariani Pernah Dicuekin saat Manggung

JAKARTA - Putri Ariani kini sedang naik daun karena sukses mendapat golden buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent (AGT). Namun menurut Melanie Subono, Putri dahulu sempat mendapat perlakuan berbeda.

Melanie mengaku tak begitu dekat dengan Putri Ariani, hanya sempat bertemu di sebuah acara. Sebagai orang yang pernah berjumpa, Melanie mengungkapkan rasa bangganya terhadap Putri yang ternyata pernah dicuekin sebelum terkenal.

"You got what u deserve ya @arianinismaputri … dan tetap dan selalu baiklah pada mereka yang sebelum nya support maupun nyuekin," kata Melanie Subono, dikutip pada Jumat (9/6/2023).

Bukan hanya sekadar dicuekin, menurut Melanie Subono ternyata dulu ada saja orang yang mengasihani kondisi Putri Ariani. Ya, memang diketahui mengalami keterbatasan dalam melihat.

"Dan ga 1-2 orang kedengaran di kuping gw ngomong “kasian ya ga bs liat” …. dih????," ucap Melanie.

Tak cukup sampai disitu saja, bahkan host yang memandu acara pun sampai menyebutkan kekurangan Putri Ariani. Padahal, hal itu dirasa tidak ada kaitannya dengan kemampuan olah vokal Putri yang luar biasa.