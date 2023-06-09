Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melanie Subono Ungkap Rasa Bangga, Sebut Putri Ariani Pernah Dicuekin saat Manggung

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:16 WIB
Melanie Subono Ungkap Rasa Bangga, Sebut Putri Ariani Pernah Dicuekin saat Manggung
Putri Ariani dan Melanie Subono. (Foto: Instagram/@melaniesubono)
A
A
A

 JAKARTA - Putri Ariani kini sedang naik daun karena sukses mendapat golden buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent (AGT). Namun menurut Melanie Subono, Putri dahulu sempat mendapat perlakuan berbeda.

Melanie mengaku tak begitu dekat dengan Putri Ariani, hanya sempat bertemu di sebuah acara. Sebagai orang yang pernah berjumpa, Melanie mengungkapkan rasa bangganya terhadap Putri yang ternyata pernah dicuekin sebelum terkenal.

"You got what u deserve ya @arianinismaputri … dan tetap dan selalu baiklah pada mereka yang sebelum nya support maupun nyuekin," kata Melanie Subono, dikutip pada Jumat (9/6/2023).

Bukan hanya sekadar dicuekin, menurut Melanie Subono ternyata dulu ada saja orang yang mengasihani kondisi Putri Ariani. Ya, memang diketahui mengalami keterbatasan dalam melihat.

"Dan ga 1-2 orang kedengaran di kuping gw ngomong “kasian ya ga bs liat” …. dih????," ucap Melanie.

Tak cukup sampai disitu saja, bahkan host yang memandu acara pun sampai menyebutkan kekurangan Putri Ariani. Padahal, hal itu dirasa tidak ada kaitannya dengan kemampuan olah vokal Putri yang luar biasa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/21/33/2802345/melanie-subono-bahas-soal-kualitas-diri-di-hari-kartini-kita-adalah-kehormatan-aEbvoAEJhP.jpg
Melanie Subono Bahas Soal Kualitas Diri di Hari Kartini: Kita Adalah Kehormatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/28/33/2736096/tim-melanie-subono-sempat-sampaikan-donasi-sebelum-pak-ogah-meninggal-YgrZT5sxwz.jpg
Tim Melanie Subono Sempat Sampaikan Donasi sebelum Pak Ogah Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/28/33/2736091/melanie-subono-berduka-pak-ogah-meninggal-udah-gak-sakit-lagi-ya-bOOTR0Erl8.jpg
Melanie Subono Berduka Pak Ogah Meninggal: Udah Gak Sakit Lagi Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/16/33/2688129/alasan-melanie-subono-tetap-apresiasi-lesti-kejora-meski-cabut-laporan-kdrt-chWQOQHQHB.jpg
Alasan Melanie Subono Tetap Apresiasi Lesti Kejora meski Cabut Laporan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/06/33/2662271/melanie-subono-ajak-masyarakat-taat-bayar-pajak-demi-kesejahteraan-wakil-rakyat-LwaRZgIvGx.jpg
Melanie Subono Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak Demi 'Kesejahteraan' Wakil Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/01/33/2658913/melanie-subono-emosi-istri-ferdy-sambo-tidak-ditahan-karena-alasan-anak-zHhrvd2qf5.jpg
Melanie Subono Emosi, Istri Ferdy Sambo Tidak Ditahan karena Alasan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement