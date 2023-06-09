Tasyi Athasyia Disebut Larang Pegawai Bau Badan: Ngomel Gak Karuan

JAKARTA - Tasyi Athasyia menuai banyak sorotan publik. Setelah seorang mantan karyawan curhat perkara gaji yang belum terlunaskan, kini netizen membongkar sikap kurang menyenangkan dari saudara kembar Tasya Farasya itu.

Thread milik @vian*** ini menuturkan kisah milik salah seorang saudaranya yang bekerja sebagai editor Tasyi Athasyia. Menurutnya, banyak sekali hal-hal tak mengenakan yang terjadi, salah satunya Tasyi diduga tak memikirkan kondisi para karyawan.

"Tiap kerja dia tuh pengen geraknya cepet tanpa mikirin tim nya udah pada makan apa belum," kata @vian***, dikutip dari Twitter, Jumat (9/6/2023).

Bukan cuman itu, netizen juga meyebut Tasyi kesal bukan main apabila ada sosok yang dianggap bau badan masuk ke dalam rumah.

"Setiap karyawan yg mau masuk rumah ga boleh bau badan. Pernah ada kuli yang lagi kerja renov rumahnya terus si kuli nih bau badan, asli dia ngomel ngomel ga karuan," lanjutnya.

Satu hal yang juga mengejutkan, Tasyi Athasyia diduga tak segan berbicara keburukan saudara kandungnya saat bersama orang lain. Entah siapa yang dimaksud, namun diketahui Tasyi memiliki seorang kakak perempuan dan satu saudara kembar yakni Tasya Farasya.