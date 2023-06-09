Sempat Bekerja jadi Pelayan, Megan Fox Selalu Lakukan Kebiasaan Ini

LOS ANGELES - Aktris seksi Megan Fox ternyata pernah bekerja sebagai pelayan di toko smoothie di Florida, Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan ketika menjadi bintang tamu di The Ellen Show pada 2012.

Bintang Transformers itu menceritakan bahwa satu-satunya pekerjaan 'nyata' yang pernah dilakukannya adalah berpenampilan menggunakan kostum pisang kala bekerja di toko tersebut.

BACA JUGA: Megan Fox Pamer Foto Berbikini Usai Klaim Idap Dismorfik Tubuh

"Aku kebanyakan bekerja di belakang kasir. Tapi seminggu sekali, biasanya seseorang harus berpakaian seperti buah dan berdiri di jalan raya," kata Megan, dikutip dari US Magazine, Jumat (9/6/2023).

"Aku adalah pisang. Pisang raksasa," sambungnya.

Lantaran pengalamannya ini, Megan Fox selalu menyiapkan uang tip tak kurang dari 20 USD, sekira Rp297 ribu untuk diberikan kepada pegawai di industri jasa. Ia mengetahui bagaimana rasanya bekerja di bidang pelayanan.

"Aku selalu membawa uang tunai untuk tip, dan tidak pernah memberi kurang dari 20 USD. Aku dulu bekerja di toko smoothie, jadi tahu nilai tip," ungkap perempuan kelahiran 16 Mei 1986 ini.

(ltb)