Tak Hanya di Indonesia, Penampilan Putri Ariani di AGT Juga Trending di Berbagai Negara

JAKARTA - Putri Ariani kini menjadi sorotan publik karena kemunculannya di America's Got Talent (AGT). Ia sukses menuai pujian dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul Loneliness.

Berkat suaranya yang memukau, Putri menerima standing ovation dari para juri dan penonton. Simon Cowell pun terpikat dan memberikannya Golden Buzzer.

Sejak dirilis pada 7 Juni lalu, video penampilan Putri di kanal YouTube America's Got Talent kini sudah disaksikan lebih dari 12 juta kali, dilihat pada Jumat (9/6/2023). Video tersebut sukses menjadi trending nomor satu di Indonesia.

Bahkan, video ini juga berhasil memuncaki trending YouTube negara lain seperti Malaysia, Bahrain, Oman, Lebanon, Yaman dan Qatar.