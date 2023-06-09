Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Batal Naik Haji, Tasyi Athasyia Dituding Belum Bayar Gaji eks Karyawan

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:58 WIB
Baim Wong Batal Naik Haji, Tasyi Athasyia Dituding Belum Bayar Gaji eks Karyawan
Baim Wong. (Foto: Instagram/@baimwong)
A
A
A

JAKARTA - Hot gosip kali ini datang dari aktor Baim Wong yang terpaksa membatalkan rencana berangkat naik haji pada 7 Juni 2023. Padahal, Baim sudah sempat ke bandara, bahkan sudah menaiki pesawat.

Baim kemudian menerima kabar bahwa dirinya tak bisa melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Ia menjelaskan alasannya kepada awak media mengenai kebatalannya berangkat haji.

"Sebenarnya nanti tunggu saja saya sama pihak travel nanti saya akan konfirmasi sama mereka berdua takutnya salah pengertian ada juga masalah kesehatan juga sih, makanya ini ada Gigi mau jenguk Paula," kata Baim, ditemui di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

Namun, suami Paula Verhoeven ini belum bisa memastikan apakah rencana naik haji di tahun ini batal atau sekadar ditunda.

Beralih ke berita selanjutnya, yakni dari YouTuber Tasyi Athasyia. Kabar tak mengenakkan kembali datang dari saudara kembar Tasya Farasya itu.

Halaman:
1 2
