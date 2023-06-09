Nikita Mirzani Minta Netizen Open Donasi untuk Lolly, Tasyi Athasyia Dituding Tak Bayar Gaji Karyawan

HOT GOSIP pagi ini Jumat (9/6/2023), diawali dengan kabar masalah yang terjadi diantara Nikita Mirzani dan putrinya, Laura Meizani alias Lolly yang semakin memanas. Kali ini, Niki bahkan diduga menolak untuk membayar uang sekolah putrinya, lantara Lolly beberapa waktu lalu mengaku ingin mandiri dan bekerja.

Bahkan, baru-baru ini mantan istri Dipo Latief tersebut justru meminta netizen open donasi untuk membantu Lolly membiayai sekolahnya. Termasuk membeberkan sikap Lolly disekolah yang tak bisa lepas dari telepon genggamnya.

"Kasihan aja sama itu anak. Kalau perlu kalian buka open donasi deh. Daripada itu anak main handphone mulu, ditegur terus sama gurunya, sama sekolahannya," ujar Nikita Mirzani, dikutip dari akun Instagram @lambe__danu.

"Mending kalian open donasi sekalian ya. Daripada kasihan kasihan. Kalau kalian kasihan kalian bantuin bayarin sekolahnya itu baru betul," sambungnya.

Bukan cuma itu, Niki bahkan menyebut bahwa kini putrinya tengah stress karena tak punya uang.

"Dia itu stress karena nggak punya uang. Dia itu bingung nggak punya uang. Saya tahu betul anak saya," lanjutnya.

Mengetahui bahwa Niki meolah membiayai uang sekolahnya, Lolly pun bereaksi. Ia bahkan kini menyebut jika Niki seharusnya bertanggung jawab dalam mengurus pendidikannya.

"Saya sudah memikirkan saya! Yang harus peduli dengan saya adalah ibu dan dia juga harus membayar sekolah saya karena dia satu-satunya yang memiliki hak untuk melakukannya. Dan itu emang sudah jadi tanggung jawabnya," kata Lolly.

"Saya perjelas bahwa saya di sini tidak mau uang dia. Yang hanya saya mau adalah dia membayar sekolah saya dan saya ingin hidup tenang tanpa ada drama di UK," tegasnya.