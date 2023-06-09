Sinopsis Film Birdman, Michael Keaton dan Bayangan Eksistensinya

JAKARTA – Sinopsis film Birdman akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre drama komedi yang dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Alejandro González Iñárritu dan dibintangi oleh Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone dan Naomi Watts.

Film ini menceritakan tentang seorang aktor pahlawan super yang gagal mencoba untuk menghidupkan kembali karirnya yang memudar dengan menulis, mengarahkan, dan membintangi produksi Broadway.

Film ini menerima banyak tinjauan positif dari para kritikus dan penonton film serta mendapat rating sebesar 7.7/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film Birdman

Film ini mengisahkan seorang aktor yang terkenal karena memerankan pahlawan super bernama Birdman bernama Riggan Thomson (Michael Keaton) dalam trilogi film dari tahun 1989 hingga 1992.

Dirinya merasa kesakitan dengan suaranya hingga ada yang mengejek dan kritis dari masa lalunya sebagai Birdman dan sering memvisualisasikan dirinya melakukan prestasi levitasi dan telekinesis.

Riggan kemudian berupaya untuk mendapatkan kembali eksistensinya dengan cara menulis, mengarahkan, dan membintangi adaptasi Broadway dari cerita pendek yang digarap oleh Raymond Carver. Tetapi, intuisi dari Birdman ingin Riggan untuk kembali ke bioskop.

Kemudian sahabat dan pengacara Riggan, Bernama Jake (Zach Galifianakis) yang memproduseri drama tersebut dan dibintangi oleh pacar Riggan, Laura (Andrea Riseborough), dan debutan Broadway, Lesley (Naomi Watts).

Putri Riggan, bernama Sam (Emma Stone) merupakan seorang pecandu narkoba yang sedang memulihkan dirinya dan mendekatkan dirinya dengan ayahnya dengan bekerja sebagai asistennya.

Sehari sebelum akan mengambil gambar pertama, lampu jatuh menimpa lawan main Riggan yang malang, Ralph (Jeremy Shamos). Mendengar nasihat dari Lesley, Riggan mencoba menggantikan Ralph dengan pacarnya, aktor metode Mike Shiner (Edward Norton).

Setelah itu, Riggan terus berdebat dengan Mike, yang akhirnya terjadi perkelahian setelah Riggan wawancaranya dengan Mike di mana dia mengambil alasan Riggan untuk melakukan permainan Raymond Carver. Akhirnya Jake membujuk Riggan untuk melanjutkan permainannya.

Waktu Riggan memarahi Sam setelah menemukannya menggunakan mariyuana, dia dengan menghina menegur dan menghukumnya dengan cara mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi relevan.

Dan setelah itu, Riggan melihat Mike dan Sam berciuman di belakang panggung, Tak lama setelah itu, Riggan tak sengaja mengunci dirinya di luar dengan jubahnya yang tersangkut di pintu darurat.

Dia terpaksa berkeliling di Times Square dengan memakai celana pendeknya dan memasuki set melalui penonton untuk melakukan adegan terakhir. Sam yang merasa kasihan sedang menunggunya di ruang ganti setelah pertunjukan berakhir.

Menurut Sam pertunjukan itu sangat tidak biasa dan menarik. Dia kemudian memperlihatkan rekaman Time Square kepadanya dan mengatakan bahwa itu sedang viral dan bisa membantu kariernya kembali.