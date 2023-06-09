Sinopsis The Flash, Barry Allen ke Masa Lalu untuk Menyelamatkan Sang Ibu

JAKARTA – Sinopsis film The Flash akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre superhero Amerika yang dirilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Andy Muschietti dan dibintangi oleh Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, dan Michael Keaton.

Film ini dibuat berdasarkan karakter DC Comics dengan nama yang sama. Diproduksi oleh Warner Bros. Pictures, DC Studios, Double Dream, dan Disco Factory, dan ditetapkan untuk didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures, yang dimaksudkan untuk menjadi seri ke-13 di DC Extended Universe (DCEU).

Film ini menceritakan tentang Barry Allen yang menggunakan kekuatan supernya untuk merubah masa lalu, namun upayanya untuk menyelamatkan keluarganya menciptakan dunia tanpa pahlawan super dan yang memaksanya berlomba demi hidupnya untuk menyelamatkan masa depan.

Sinopsis Film The Flash

Mengisahkan seorang remaja yang juga menjadi pahlawan super bernama, Barry Allen atau The Flash (Ezra Miller). Barry melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mencegah kematian sang ibu, namun justru aksi yang dilakukan Barry membahayakan dirinya dan banyak orang.

Dia terjebak dalam realitas alternatif, dimana disana tanpa ada metahuman. Di realitas itu, ternyata Jendral Zod (Michael Shannon) yang memegang kuasa di realitas itu. Kemudian Barry bertemu dengan dirinya dan kedua orang tuanya dalam usia muda.

