Move On dari Ahmad Dhani, Once Hadirkan Karya Baru

JAKARTA - Once Mekel comeback ke industri musik Tanah Air. Terbaru, Once mencoba menghadirkan sebuah lagu sendiri untuk para pecinta musik Indonesia.

Kabar ini terungkap dari akun YouTube Multimas Production yang mengunggah momen tersebut. Chris Charles selaku pemilik Multimas Production mengonfirmasi bahwa dirinya dan Once Mekel memang sedang membuat dokumentasi untuk single Once Mekel.

"Jadi ini momentumnya bersamaan dengan Once merilis single terbaru yang berjudul Sigma, tapi music video yang kami buat tidak terbatas pada lagu-lagu di album Sigma saja, tapi juga lagu-lagu di album Once Mekel sebelumnya seperti Mystified, makanya pada momen ini terlibat juga Gugun sebagai pemain gitar di beberapa lagu," jelas Chris Carles.

Chris Carles punya alasan berkerja sama dengan Once. Baginya, Once merupakan legenda.

"Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kualitas vokal Once ini di atas rata-rata vokalis lainnya di Indonesia jadi kami sangat excited untuk bekerja bareng. Terlepas banyak netizen yang mengatakan kalau tanpa Band Dewa, Once Mekel tidak akan seperti sekarang, sebenarnya statement itu bisa berlaku sebaliknya," jelas Chris

"Mungkin kalau nggak ada Once saat ini Dewa masih bingung cari siapa vokalis yang cocok menyanyikan Roman Picisan selain Ari Lasso, tanpa Once baladewa tidak akan mendengar lagu nada tinggi tapi dibawakan secara lembut dan santai seperti Risalah Hati, mungkin tanpa Once lagu Sayap-sayap Patah nggak akan ada nada tingginya, atau bahkan Dewa nggak akan kepikiran buat lagu seperti Arjuna atau Cemburu. Jadi Once bisa dikenal seperti sekarang, ya, karena memang kualitasnya," paparnya.