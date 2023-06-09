Honne Bakal Gelar Konser Lagi di Indonesia

JAKARTA - Penyanyi duo kenamaan, Honne, akan kembali menggelar konser di Indonesia. Konser Honne kali ini menjadi bagian dari rangkaian Asia Tour 2023.

Garuda Entertainment dan One Step Forward menggandeng promotor Neutron Live bekerja sama mempersembahkan sebuah pertunjukan Honne Asia Tour 2023.

Sebelumnya, Honne pernah tampil dan menyapa para penggemar di Tanah Air pada 2019 lalu. Honne kali ini akan menyuguhkan aksi panggung lewat lagu dari album baru mereka.

Menurut rencana, Honne bakal tampil dan menggelar konser di Jakarta pada 7 2023. Dua hari setelahnya, Honne akan menggelar konser di Grand City Surabaya pada Minggu, 9 Juli 2023.

"Kita masih ingat pada tahun 2019 ketika Honne tour ke Surabaya dan hampir 8.000 tiket penonton lebih terjual dalam 1 hari saja, langsung sold out, dan masih banyak yang belum mendapatkan tiket," kata pihak Neutron Live dalam keterangan tertulis yang diterima awak media Jum'at (9/6/2023).

"Tahun ini kita hanya memiliki kapasitas sekitar 4.000 penonton saja, jadi jangan sampai terlewatkan ya!" imbuhnya.

Dikutip dari unggahan di Instagram @neutronlive, tiket konser Honne di Surabaya sendiri akan mulai dijual pada 10 Juni 2023.