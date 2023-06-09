Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Putri Ariani Ingin Jadi Diva Internasional Seperti Celine Dion

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:25 WIB
Putri Ariani Ingin Jadi Diva Internasional Seperti Celine Dion
Putri Ariani ingin jadi diva (Foto: MPI)
JAKARTA - Putri Ariani sukses membuat bangga masyarakat Indonesia setelah mendapat Golden Buzzer di America's Got Talent. Di balik kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Putri, dirinya punya mimpi besar untuk jadi seorang diva.

Bukan sekadar ranah nasional, melainkan juga internasional. Dalam kariernya, Putri berharap bisa seberuntung para penyanyi level dunia.

Putri Ariani ingin jadi diva

"Putri pengen jadi diva internasional, seperti whitney houston, celine dion, mariah carey karena udah ngefans dari dulu," kata Putri Ariani di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Keinginan Putri Ariani untuk menjadi diva internasional tak semata-mata untuk terkenal maupun kepuasan diri saja. Wanita berusia 17 tahun, itu punya angan-angan bisa menginspirasi banyak orang.

"Trus jadi diva gak buat putri aja tapi buat dunia juga, gimana putri bisa beri kontribusi pada dunia, gimana putri bisa menginspirasi dan menginfluence teman-teman yang lain juga untuk berani meraih mimpinya dan do more as much as i do," lanjutnya.

Selain bermimpi jadi diva level dunia, Putri Ariani juga ingin meraih penghargaan bergengsi di kancah internasional. Seperti impian kebanyakan musisi dunia, Putri pun berharap kelak bisa memenangkan Grammy Awards.

"Pengen, putri pengen banget dapet penghargaan grammy itu jadi legitimasi tersendiri untuk karier putri," kata Putri Ariani finalis America's Got Talent.

