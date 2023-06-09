Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ahmad Dhani Akui Tak Suka Lagu Ciptaannya Berjudul Kangen, Kenapa?

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |04:30 WIB
Ahmad Dhani Akui Tak Suka Lagu Ciptaannya Berjudul <i>Kangen</i>, Kenapa?
Ahmad Dhani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Musisi sekaligus pentolan grup band Dewa 19, Ahmad Dhani, mengatakan bahwa dirinya tak menyukai lagu berjudul Kangen. Padahal, lagu tersebut diciptakan langsung olehnya dan masuk dalam salah satu single hits milik Dewa 19.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dhani saat tampil di akun YouTube Vindes. Dalam videonya, pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini mengaku tak suka dengan lagu tersebut.

“Paling lagu Kangen sih, yang gua gak suka lagu itu,” ujar Dhani di video yang tayang 10 Juni 2022 lalu.

Bukan tanpa sebab Dhani mengaku tak menyukai lagu tersebut. Pasalnya, ia menilai jika aransemen pada lagu itu kurang bagus.

Ahmad Dhani

Apalagi saat lagu tersebut dirilis pada 1992 dan terdapat di album Swajudul. Akan tetapi, hal tersebut berubah ketika Dhani dan Dewa 19 melakukan aransemen ulang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916932/alasan-ahmad-dhani-menyukai-lagu-lagu-kla-project-IVdN92Vj81.jpg
Alasan Ahmad Dhani Menyukai Lagu-Lagu Kla Project
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/26/205/2804156/ahmad-dhani-diam-diam-ciptakan-lagu-khusus-untuk-maia-estianty-MwDGtL3dPt.jpg
Ahmad Dhani Diam-diam Ciptakan Lagu Khusus untuk Maia Estianty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/19/205/2801281/ahmad-dhani-tegaskan-once-mekel-tak-ada-tanggung-jawab-bayar-royalti-kewajiban-eo-7OCb8yJGZ6.jpg
Ahmad Dhani Tegaskan Pembayaran Royalti Bukan Tanggung Jawab Once: Itu Kewajiban EO!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/01/205/2773709/alami-kerugian-miliaran-rupiah-ahmad-dhani-mantap-kembali-masuk-wami-Gc6v35IQl8.jpg
Alami Kerugian Miliaran Rupiah, Ahmad Dhani Mantap Kembali Masuk WAMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/16/205/2669013/ahmad-dhani-ungkap-tarif-fantastis-dewa-19-sekali-manggung-tanpa-vokalis-6EjQ87EHO2.jpg
Ahmad Dhani Ungkap Tarif Fantastis Dewa 19 Sekali Manggung Tanpa Vokalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/25/205/2173866/ahmad-dhani-minta-rhoma-irama-tanda-tangani-koleksi-albumnya-EHxj5xfNCz.jpg
Ahmad Dhani Minta Rhoma Irama Tanda Tangani Koleksi Albumnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement