Ahmad Dhani Akui Tak Suka Lagu Ciptaannya Berjudul Kangen, Kenapa?

JAKARTA - Musisi sekaligus pentolan grup band Dewa 19, Ahmad Dhani, mengatakan bahwa dirinya tak menyukai lagu berjudul Kangen. Padahal, lagu tersebut diciptakan langsung olehnya dan masuk dalam salah satu single hits milik Dewa 19.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dhani saat tampil di akun YouTube Vindes. Dalam videonya, pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini mengaku tak suka dengan lagu tersebut.

“Paling lagu Kangen sih, yang gua gak suka lagu itu,” ujar Dhani di video yang tayang 10 Juni 2022 lalu.

Bukan tanpa sebab Dhani mengaku tak menyukai lagu tersebut. Pasalnya, ia menilai jika aransemen pada lagu itu kurang bagus.

Apalagi saat lagu tersebut dirilis pada 1992 dan terdapat di album Swajudul. Akan tetapi, hal tersebut berubah ketika Dhani dan Dewa 19 melakukan aransemen ulang.