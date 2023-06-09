Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ketika Ahmad Dhani Sebut Fans Dewa 19 sebagai Kaum Intelek

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |00:30 WIB
Ketika Ahmad Dhani Sebut Fans Dewa 19 sebagai Kaum Intelek
Ahmad Dhani. (Foto: Instagram/@ahmaddhaniofficial)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani percaya diri menyebut fans Dewa 19 sebagai kaum intelek. Hal ini disampaikannya ketika menjadi bintang tamu dalam sebuah acara talkshow yang dipandu Vincent Rompies, Desta, dan Enzy Storia.

Perbincangan masalah intelektualitas ini bermula ketika Dhani membahas tentang konser U2 di Sydney, Australia pada 2006 silam. Menariknya, tak ada polisi yang berjaga di sana.

"Ya karena musiknya intelek dan mereka beranggapan kalau penontonnya juga intelek," ujar Ahmad Dhani.

Desta kemudian menyinggung tentang mental penonton di Indonesia yang mungkin berbeda dengan para penonton di luar negeri. Namun menurut suami Mulan Jameela ini, sikap penonton konser Dewa 19 pun sama seperti penonton di luar negeri.

“Nggak, nggak, kalo mental penonton Dewa nggak. Sama kayak di luar negeri.”

“Penonton Dewa ya, ga tau kalo penonton yang lain.” tandas Dhani.

