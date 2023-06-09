Rayakan Album Rimpang, Efek Rumah Kaca Siap Gelar Konser

JAKARTA - Grup band Efek Rumah Kaca siap menggelar konser khusus untuk merayakan rilisan album barunya, Rimpang, di Stadion Tennis Indoor, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 27 Juli 2023.

Rencananya, band asal Jakarta itu akan memainkan sebuah set panjang yang durasi minimalnya 150 menit. Seluruh lagu di album Rimpang hingga materi lamanya juga bakal menghiasi setlist sepanjang konser.

"Dalam pola kerja kami, menggarap lagu di studio selalu memiliki kebebasan teknis yang luar biasa lebar. Kadang, tidak pernah berpikir dulu bagaimana memainkannya di atas panggung karena pendekatan artistik yang berbeda. Rekaman ya rekaman, main live ya main live. Perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya supaya bisa dimainkan," kata gitaris Efek Rumah Kaca, Reza Ryan, dikutip dalam keterangan resmi yang diterima awak media, Jum'at (9/6/2023).

"Ada beberapa elemen yang perlu disesuaikan, atau malah bertemu dengan pendekatan suara dan aransemen yang beda," sambungnya.