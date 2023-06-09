Rieka Roslan Tetap Larang The Groove Bawakan Lagu Ciptaannya Meski Ada Izin Tertulis

JAKARTA - Rieka Roslan sama sekali tak akan memberi kesempatan untuk The Groove membawakan lagu-lagu ciptaannya saat manggung. Bahkan, ia juga mengaku tidak akan memberikan izin tertulis jika mantan bandnya tersebut melakukannya agar mendapat izin.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Rieka Roslan dalam konferensi pers baru-baru ini. Ia bahkan cukup tegas mengatakan jika dirinya benar-benar tak ingin lagunya dibawakan oleh The Groove.

BACA JUGA: Rieka Roslan akan Tempuh Jalur Hukum Jika The Groove Masih Bawakan Lagu Ciptaannya

"Sekarang sudah nggak. Saya tidak mau banyak omong, tapi memang saat ini saya tidak mau lagu saya dibawakan," ujar Rieka Roslan ditemui di Gatot Subroto, Jakarta Selatan belum lama ini.

Musisi berdarah Sunda ini kemudian meminta siapapun untuk memahami keputusan tersebut. Sebab, pelantun Dahulu ini juga sudah pernah menawarkan poin-poin kesepakatan kepada mantan grup bandnya itu.

"Satu, saya minta management diganti. Dua, saya minta pianis saya yang juga pendiri The Groove ini balik lagi supaya tambah keren," jelas Rieka Roslan.

"Tiga, kita The Groove memang mau manajemen sendiri supaya tahu persis aliran apapun itu, jatuhnya benar. Jadi, kalau saya izinkan, semua ini harus dipenuhi dulu," sambungnya.