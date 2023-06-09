Idgitaf Rilis Single Kehilangan Sebagai Penutup Album Perdana

JAKARTA - Penyanyi Idgitaf beberapa bulan lalu baru saja merilis single berjudul 'Dermaga'. Kini, penyanyi 22 tahun tersebut kembali hadir lewat single terbarunya bertajuk 'Kehilangan'.

Single 'Kehilangan' sendiri merupakan penutup bagi album penuh perdananya. Menariknya, lagu tersebut merupakan ungkapan rasa egonya yang tengah takut kehilangan.

Idgitaf juga menjelaskan, bahwa dirinya merasa orang lain mungkin juga pernah mengalami keadaan yang sama sepertinya. Bahwa perubahan yang belum terjadi itu bisa terbayangkan. Tapi, nyatanya manusia tidak pernah siap menghadapi, terlebih benar-benar kehilangan.

Setelah mengawali perjalanan album perdana dengan single 'Satu-satu' dan 'Dermaga', Idgitaf menghadirkan latar belakang cerita berbeda di single 'Kehilangan'. Pasalnya, pembuatan lagu 'Kehilangan' bukan berasal dari kesedihan, tapi muncul akibat perasaan bahagia saat dirinya manggung di Bali.

Saat itu, Idgitaf yang tengah berada di atas panggung dengan band, merasa seperti ada titik realisasi.

"Pas lagi nyanyi, tiba-tiba aku merasa kayak ada titik realisasi. Gila, aku sayang banget sama band aku. Seru banget sama mereka. Chemistry kita sudah luar biasa banget," ucap Idgitaf pada keterangan resminya, Kamis, 8 Juni 2023.

BACA JUGA: Closehead Hadirkan Single sebagai Penyemangat Diri Sendiri

Kemudian, setelah pulang dari lokasi manggung di Bali, Idgitaf sontak mendapatkan inspirasi lirik yang menjadi refrain single tersebut. Adapun liriknya berbunyi "Dan yang lain bisa pergi, tapi yang ini jangan. Sudah banyak yang dibagi, aku tak siap kehilangan".

Namun, tak seperti judulnya yang tampak sendu, lagu tersebut bernuansa upbeat untuk menonjolkan warna musik Idgitaf yang baru. Dengan kata lain, lagu tersebut tercipta untuk merayakan keegoisan diri yang disampaikan dengan irama menyenangkan.