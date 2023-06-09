Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

BTS Resmi Rilis Take Two, Pemanasan Jelang Perayaan Anniversary 10 Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |12:12 WIB
BTS Resmi Rilis Take Two, Pemanasan Jelang Perayaan Anniversary 10 Tahun
BTS Take Two (HYBE)
A
A
A

SEOUL - Grup K-pop BTS merilis single baru berjudul 'Take Two' pada hari ini, Jumat (9/6/2023) atau satu minggu sebelum BTS 10th Anniversary FESTA yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni di Seoul, Korea Selatan.

Tentu perilisan single ini begitu dinantikan oleh ARMY (sebutan fans BTS) lantaran sebagai 'pemanasan' jelang perayaan anniversary 10 tahun grup ini menapaki karier di belantika musik Korea hingga internasional.

Perayaan 10 tahun BTS pun kian terasa lengkap dengan serangkaian festival, single baru, dan banyak harapan untuk masa depan mereka. Agensi yang menaungi BTS, Big Hit Entertainment pun menyampaikan pesan bahwa lagu ini akan menjadi persembahan khusus BTS kepada ARMY yang telah menemani perjalanan karier BTS hingga menginjak usia 10 tahun.

BTS (HYBE Label)

“Lagu tersebut menyampaikan apresiasi mereka kepada ARMY atas semua cinta yang kalian berikan kepada mereka dan keinginan mereka untuk selalu bersama kalian. Kami dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada ARMY karena telah memungkinkan peringatan 10 tahun dengan cinta kalian yang tak ada habisnya untuk BTS,” bunyi pesan dari Big Hit Entertainment.

Diketahui, Take Two diproduseri oleh SUGA dan ditulis oleh RM dan J-Hope. Bahkan sebelum lagu itu dirilis, "Take Two" menduduki puncak tangga lagu Hot Trending Songs Billboard untuk tanggal 10 Juni meskipun belum tersedia secara komersial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/33/3028781/keren-jin-bts-jadi-pembawa-obor-di-olimpiade-paris-2024-eHnx7vgHIW.jpg
Keren, Jin BTS Jadi Pembawa Obor di Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/33/3021871/2-fans-jepang-cium-pipi-dan-leher-jin-bts-di-hug-event-army-murka-3bGcRAVSkW.jpeg
2 Fans Jepang Cium Pipi dan Leher Jin BTS di Hug Event, ARMY Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020507/jin-bts-selesai-wamil-rm-sambut-dengan-permainan-saxophone-RTNDfXuZ5c.jpg
Jin BTS Selesai Wamil, RM Sambut dengan Permainan Saxophone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/33/2936444/rm-bts-unggah-pesan-menyentuh-untuk-fans-jelang-wamil-csJcUWnNFn.jpg
RM BTS Unggah Pesan Menyentuh untuk Fans Jelang Wamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/205/2929636/bts-raih-world-icon-of-the-year-2023-rebut-piala-untuk-keenam-kali-pC4IhyVyrb.jpg
BTS Raih World Icon of The Year 2023, Rebut Piala untuk Keenam Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/33/2925084/4-personil-bts-daftar-wajib-militer-army-galau-jCSXbOQPi8.jpg
4 Personel BTS Daftar Wajib Militer, ARMY Galau
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement