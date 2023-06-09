BTS Resmi Rilis Take Two, Pemanasan Jelang Perayaan Anniversary 10 Tahun

SEOUL - Grup K-pop BTS merilis single baru berjudul 'Take Two' pada hari ini, Jumat (9/6/2023) atau satu minggu sebelum BTS 10th Anniversary FESTA yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni di Seoul, Korea Selatan.

Tentu perilisan single ini begitu dinantikan oleh ARMY (sebutan fans BTS) lantaran sebagai 'pemanasan' jelang perayaan anniversary 10 tahun grup ini menapaki karier di belantika musik Korea hingga internasional.

Perayaan 10 tahun BTS pun kian terasa lengkap dengan serangkaian festival, single baru, dan banyak harapan untuk masa depan mereka. Agensi yang menaungi BTS, Big Hit Entertainment pun menyampaikan pesan bahwa lagu ini akan menjadi persembahan khusus BTS kepada ARMY yang telah menemani perjalanan karier BTS hingga menginjak usia 10 tahun.

“Lagu tersebut menyampaikan apresiasi mereka kepada ARMY atas semua cinta yang kalian berikan kepada mereka dan keinginan mereka untuk selalu bersama kalian. Kami dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada ARMY karena telah memungkinkan peringatan 10 tahun dengan cinta kalian yang tak ada habisnya untuk BTS,” bunyi pesan dari Big Hit Entertainment.

Diketahui, Take Two diproduseri oleh SUGA dan ditulis oleh RM dan J-Hope. Bahkan sebelum lagu itu dirilis, "Take Two" menduduki puncak tangga lagu Hot Trending Songs Billboard untuk tanggal 10 Juni meskipun belum tersedia secara komersial.