Rieka Roslan akan Tempuh Jalur Hukum Jika The Groove Masih Bawakan Lagu Ciptaannya

JAKARTA - Rieka Roslan telah resmi melayangkan somasi terbuka kepada mantan bandnya, The Groove. Dalam somasinya, wanita 53 tahun itu mengaku keberatan jika lagu ciptaannya dibawakan oleh Reza cs.

Sebelumnya, Rieka Roslan sendiri disebut telah melayangkan somasi tertutup pada 29 Mei 2023. Sayangnya, somasi tersebut hingga kini tidak mendapat respons dari The Groove.

Hal itu membuatnya akhirnya memilih untuk membuat somasi terbuka. Ia bahkan sengaja membuat somasi terbuka lantaran sakit hati sudah didepak dua kali oleh The Groove.

"Isinya, The Groove sudah tidak bisa satu panggung lagi dengan Rieka disitu," ujar Rieka Roslan di Gatot Subroto, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Saya merasa, oke. Teman-teman sudah tidak butuh saya lagi," imbuhnya.

Merasa teman-temannya sudah tak lagi membutuhkannya, Rieka pun menganggap jika The Groove juga tidak memerlukan karyanya lagi. Oleh karenanya, ia pun memberikan larangan pada The Groove untuk membawakan lagu ciptaannya.

Lebih lanjut, Rieka pun memberikan penegasan apabila The Groove masih membawakan lagu ciptaannya ketika manggung. Tak tanggung-tanggung, ia mengaku akan membawa hal tersebut ke jalur hukum.