HOME CELEBRITY MUSIK

Indonesia Masuk Daftar Konser Beyonce Bertajuk Renaissance World Tour 2024

Hasyim Ashari , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:53 WIB
Indonesia Masuk Daftar Konser Beyonce Bertajuk Renaissance World Tour 2024
Beyonce (Foto: Billboard)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Internasional, Beyonce akan menggelar konser di 7 negara bertajuk 'Renaissance World Tour Asia 2024'. Kabar tersebut tentunya cukup menghebohkan para penggemar, terlebih Indonesia akan menjadi salah satu dari negara yang akan dikunjungi oleh penyanyi yang dijuluki Queen B tersebut.

Kabar tersebut dibagikan melalui sebuah poster yang diunggah salah satu akun Twitter @RenaissanceWTL. Dalam poster itu, terdapat 7 negara yang akan dikunjungi oleh pelantun 'Love On Top' tersebut.

Negara-negara itu diantaranya ialah Abu Dhabi, India, Korea Selatan, Singapura, Jepang, Thailand, Manila, dan Indonesia.

"Pengumuman leg LATAM/Oceania sudah dekat sehingga kemungkinan leg ASIA juga sudah di depan mata karena rumor mengatakan bahwa tim Beyonce sedang bernegosiasi dengan Live Nation Asia untuk memulai tur di Singapura dan Jepang," tulis keterangan laporan, dikutip pada Jumat (19/5/2023).

Beyonce

Akan tetapi, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari promotor ataupun Beyonce sendiri terkait penyelenggaraan konser Renaissance World Tour Asia 2024 di Indonesia. Penggemar tampaknya masih harus menunggu sebentar lagi, hingga promotor membenarkan soal hal tersebut.

Halaman:
1 2
